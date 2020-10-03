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Банки 1 час назад

НБУ продолжит судиться с банком "Альянс" из-за миллионных махинаций с ОВГЗ

На этих махинациях в свое время заработал один из народных депутатов 7-го созыва

Фото: Википедия Фото: Википедия
Фото: Википедия

Национальный банк Украины оспорит в кассационном порядке решение судов об отмене штрафа, наложенного регулятором на банк "Альянс".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что в августе 2019 года Нацбанк оштрафовал банк "Альянс" на 2,6 млн грн по факту рисковой деятельности в сфере финмониторинга.

Тогда НБУ обнаружил факт проведения банком в качестве брокера циклических операций по продаже одних и тех же облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) на сумму более 2,5 млн грн в период с 3 августа 2018 года по 26 июня 2018 года, говорится в сообщении.

Как отмечается, результатом операций стало получение физлицами искусственной инвестиционной прибыли, а юрлицами — инвестиционного убытка.

В частности, 16 физлиц клиентов банка, среди которых один народный депутат 7-го созыва, близкое к нему лицо, помощник депутата 8-го созыва и ряд сотрудников Альянс банка, получили искусственную прибыль на 57,7 млн грн, из которых 56,4 млн грн было обналичено в кассе банка, выяснил регулятор.

"Согласно судебному постановлению, служебные лица АО "Банк Альянс", действуя по предварительному сговору с сотрудниками двух других банков, двух фондовых бирж, брокеров, отдельных физлиц  и юрлиц, провели операции по купле-продаже ОВГЗ в режиме так называемого "группового отчета". Такие действия направлены на маскировку незаконного происхождения денег на сумму более 86 млн грн", — говорится в сообщении.

Известно, что подобные операции описаны в Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, резюмировал НБУ.

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Напомним, 20 августа нынешнего года НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным после того, как его капитал уменьшился до одной трети от норматива.

Позже Нацбанк отнес банк "Аркада" к категории проблемных, ввел специальный режим контроля над деятельностью банка и назначил куратора.

После этого суд арестовал главный офис банка "Аркада" в Киеве и земельный участок под ним. Суд также запретил собственнику продавать эти объекты, а госрегистраторам — проводить соответствующую регистрацию.

Известно, что правоохранители расследуют уголовное производство по 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".

С 11 сентября ФГВФЛ начал осуществлять выплаты денег вкладчикам АО АКБ "Аркада" по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 25 августа 2020 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).

Вскоре НБУ отозвал банковскую лицензию банка.

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