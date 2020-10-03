НБУ продолжит судиться с банком "Альянс" из-за миллионных махинаций с ОВГЗ

Национальный банк Украины оспорит в кассационном порядке решение судов об отмене штрафа, наложенного регулятором на банк "Альянс".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Указано, что в августе 2019 года Нацбанк оштрафовал банк "Альянс" на 2,6 млн грн по факту рисковой деятельности в сфере финмониторинга.

Тогда НБУ обнаружил факт проведения банком в качестве брокера циклических операций по продаже одних и тех же облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) на сумму более 2,5 млн грн в период с 3 августа 2018 года по 26 июня 2018 года, говорится в сообщении.

Как отмечается, результатом операций стало получение физлицами искусственной инвестиционной прибыли, а юрлицами — инвестиционного убытка.

В частности, 16 физлиц клиентов банка, среди которых один народный депутат 7-го созыва, близкое к нему лицо, помощник депутата 8-го созыва и ряд сотрудников Альянс банка, получили искусственную прибыль на 57,7 млн грн, из которых 56,4 млн грн было обналичено в кассе банка, выяснил регулятор.

"Согласно судебному постановлению, служебные лица АО "Банк Альянс", действуя по предварительному сговору с сотрудниками двух других банков, двух фондовых бирж, брокеров, отдельных физлиц и юрлиц, провели операции по купле-продаже ОВГЗ в режиме так называемого "группового отчета". Такие действия направлены на маскировку незаконного происхождения денег на сумму более 86 млн грн", — говорится в сообщении.

Известно, что подобные операции описаны в Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, резюмировал НБУ.

Напомним, 20 августа нынешнего года НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным после того, как его капитал уменьшился до одной трети от норматива.

Позже Нацбанк отнес банк "Аркада" к категории проблемных, ввел специальный режим контроля над деятельностью банка и назначил куратора.

После этого суд арестовал главный офис банка "Аркада" в Киеве и земельный участок под ним. Суд также запретил собственнику продавать эти объекты, а госрегистраторам — проводить соответствующую регистрацию.

Известно, что правоохранители расследуют уголовное производство по 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".

С 11 сентября ФГВФЛ начал осуществлять выплаты денег вкладчикам АО АКБ "Аркада" по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 25 августа 2020 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).

Вскоре НБУ отозвал банковскую лицензию банка.