Общество 30 минут назад

Не дивлячись на рішення суду, МОЗ не звільняє з посади ректора-корупціонера

Ректор Луганського державного медичного університету Ігор Іоффе прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів, видавши накази про призначення своєї дружини на посаду асистента кафедри вищого навчального закладу, а також про її преміювання

Ігор Іоффе Ігор Іоффе
Ігор Іоффе

Апеляційний суд Луганської області визнав ректора Луганського державного медичного університету Ігоря Іоффе винним в скоєнні корупційного правопорушення. Про це повідомили в прес-службі Прокуратури Луганської області. 

Так, як раніше повідомлялосьРубіжанський міський суд встановив в діях Ігор Іоффе порушення вимог по уникненню конфлікту інтересів, визнав його винним і оштрафував порушника, але ректор, не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, оскаржив його до Луганського апеляційного суду. 

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Апеляційний суд Луганської області залишив без задоволення скарги ректора, а рішення Рубіжанського міського суду — без змін, та тим самим визнав Ігоря Іоффе винним в скоєнні корупційного правопорушення.

Наразі відомості щодо ректора-корупціонера вже внесено до реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

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Згідно з частиною 2 статті 42 Закону України "Про вищу освіту", не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу вищої освіти особа, яка піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення. Тобто особа, яку притягнуто до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, у розумінні статті 42 Закону України "Про вищу освіту" не може займати посаду ректора (виконувати обов’язки).

Тим не менш, Міністерство охорони здоров'я продовжує тримати Ігоря Іоффе виконуючим обов'язки ректора Луганського державного медичного університету — він продовжує займати свою посаду, про що свідчать дані з офіційного сайту навчального закладу. 

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