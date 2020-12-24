Общество 1 час назад

Судебная администрация выпрашивает у Кабмина 84 млн грн на маски и антисептики — документ

В ГСА жалуются на нехватку средств в судах, где "актуальным остается" вопрос защиты посетителей от коронавируса

ГСА. Фото: портал судебной власти ГСА. Фото: портал судебной власти
ГСА. Фото: портал судебной власти

Государственная судебная администрация попросила Кабинет министров выделить 83,7 млн грн до конца 2020 года для обеспечения приобретения предметов индивидуальной защиты работников судов и дезинфекции помещений за счет фонда борьбы с Covid-19.

Об этом говорится в письме исполняющей обязанности главы Государственной судебной администрации Людмилы Гизатулиной от 28 декабря, обнародованной организацией StateWatch. На сегодня указанное письмо остается на рассмотрении правительства.

Кратко и по делу в Telegram

В ГСА апеллируют к необходимости обеспечения конституционного права граждан Украины на обращение в суд, в том числе в условиях карантина, и отмечают, что в связи со существенным скоплением людей во время судебных заседаний критически актуальным остается вопрос их защиты в период пандемии коронавируса.

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Отмечается, что в адрес Судебной администрации поступают многочисленные просьбы судов о выделении дополнительных бюджетных средств для обеспечения их сотрудников средствами индивидуальной защиты и дезинфекции помещений судов, которые невозможно удовлетворить из-за существенного дефицита расходов на обеспечение судопроизводства.

ГСА подчеркивает, что как самостоятельно, так вместе с другими органами судебной власти неоднократно поднимала перед Кабмином, Министерством финансов, комитетами Верховной Рады по правовой политике и по вопросам бюджета вопрос о недопустимо низких показателях финансирования деятельности судов в госбюджете на 2020 год.

Администрация отмечает, что в судебной системе работает более 36 тысяч человек, обеспечивающих осуществление судопроизводства, а с учетом других участников судебного процесса (истцов, ответчиков, адвокатов, стороны обвинения), эта цифра практически удваивается. Судопроизводство осуществляется в помещениях судов, которых насчитывается более 800.

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