Бизнес 1 час назад

Кабмин разрешил ресторанам и кафе работать в новогоднюю ночь до 7 утра

Ранее правительство разрешило заведениям общественного питания работать в ночь на 1 января лишь до 1:00

Фото: Pexels Фото: Pexels
Фото: Pexels

Кабинет министров продлил для ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев и буфетов разрешение работать в ночь с 31 декабря на 1 января до 7 часов утра. Об этом говорится в постановлении правительства от №1301 от 23 декабря.

Напомним, что введенными 9 декабря карантинными ограничениями предусматривалось, что в 1:00 такие заведения все же должны прекратить работу. При этом разрешается работа заведений с осуществлением адресной доставки заказов.

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В остальные же дни с 19 декабря и до конца февраля предусмотрен запрет на работу заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 с запретом проведения расчетных операций после 22 часов.

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Помимо этого, с 8 по 24 января в стране будет действовать ужесточенный карантин, во время которого будет вообще запрещена работа заведений общественного питания (кроме работы на вынос и с адресной доставкой заказов) и развлекательных заведений.

В гостиницах же разрешать подавать только завтрак: работа предприятий общественного питания будет запрещена с 11:00 до 6:00 следующих суток, кроме доставки питания в номер по заказу клиента.

Отметим, что в Министерстве здравоохранения считают, что введенный с 8 января режим не является по-настоящему жестким, и если более жесткие карантинные ограничения в Украине не будут введены в январе, их придется экстренно вводить в феврале.

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