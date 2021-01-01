Супрун попрощалась с украинцами в Facebook, дав последний совет

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун заявляет, что больше не будет ничего публиковать на своей странице в Facebook.

"Будьте здравым смыслом. В первый день нового года публикую на своей Facebook-странице последний пост. И хочу дать вам последний совет: Украинцы — непобедимы. Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом. Думайте об обществе и стране, а не только о себе. Принимайте решения так, как будто этого больше не от кого ждать

Экс-руководительница Минздрава призвала украинцев взять ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждать, что это сделает кто-то другой.

"Если будешь иметь смелость прощаться, всегда будешь держать надежду до свидания", — завершила свое послание она.

Напомним, Супрун возглавляла Минитерство здравоохранения чуть более трех лет — с 1 августа 2016 года (первым замминистра стала 22 июля) по 29 августа 2019 года. Она считается автором и главным лоббистом медицинской реформы, к которой сложилось крайне неоднозначное отношение в украинском обществе.

Супрун родилась в Детройте и всю жизнь прожила в США, но во время массовых протестов осенью 2013 года решила переехать в Украину, где в июле 2015 года получила от президента Петра Порошенко гражданство, позволившее ей стать чиновницей. После увольнения же из Минздрава она заявила, что останется в Украине.