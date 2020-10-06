Тайский монарх помиловал всех заключенных украинцев

По случаю Дня рождения тайского монарха Рамы Х в течение августа — декабря 2020 года в Таиланде продолжается коллективное королевское помилование лиц, содержащихся в исправительных учреждениях Королевства Таиланд, которое коснулось и заключенных граждан Украины.

Как сообщает пресс-служба Посольства Украины в Таиланде, все без исключения заключенные в этой стране граждане Украины (16 человек) получили королевское помилование.

"Два человека получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), семь человек — на 1/2, остальные семеро граждан Украины был полностью освобожден из-под стражи", — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что будут и далее прилагать максимальные усилия для обеспечения соблюдения законных прав и интересов всех граждан Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме, в том числе тех, кто пока еще находится в местах лишения свободы этих стран.

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Напомним, монарх Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) взошел на престол 4 мая 2019 года.

Как отмечается, это первая подобная церемония в стране за почти 70-летний период — с 5 мая 1950 года, когда состоялась интронизация предшественника нынешнего короля Пхумипона Адульядета.

Вачиралонгкорн стал конституционным монархом после смерти его отца, короля Пхумипона Адульядета, в октябре 2016 года.

Рама Х — самый богатый в мире монарх, по версии сайта Business Insider, который в прошлом году стал полноправным владельцем королевского бюро собственности, которое, по подсчетам, имеет запас драгоценностей на минимум $30 млрд.