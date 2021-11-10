Теперь придется сносить: в Черкассах подрядчик воровал миллионы на "ремонте" спортшколы

Сотрудники управления Служба безопасности Украины в Черкасской области совместно со следователями полиции разоблачили схему хищений госсредств в ходе реконструкции областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

Как говорится в сообщении спецслужбы, инициатором схемы был руководитель одной из местных строительных компаний. Его предприятие в 2017 году выиграло тендер на проведение работ по реконструкции спортшколы, и соответствующий департамент Черкасской обладминистрации заключил с победителем договор на общую сумму более 56 млн грн. Объект должен был быть введен в эксплуатацию в 2019 году.

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Однако при реконструкции спортшколы подрядчик не соблюдал установленные законодательством и проектом строительные и технические стандарты, вносил в отчетную документацию недостоверные сведения о стоимости и качестве материалов и объемах выполненных работ. По данным следствия, таким образом ему удалось присвоить почти 2 млн грн.

"Злоумышленник всячески затягивал сдачу объекта, преследуя цель "освоить" как можно больше средств. В общей сложности компании удалось неэффективно использовать 39 млн грн государственных средств из общей стоимости проекта", — сообщают в СБУ.

Инициированные службой экспертизы подтвердили, что из-за несоблюдения подрядчиком требований и надлежащих стандартов сооружение после такой "реконструкции" оказалось опасным для эксплуатации и теперь требует демонтажа или же, как указано, "миллионных инвестиций" для его восстановления.

Руководителю строительной компании сообщено о подозрении по части 2 статьи 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом частного юрлица) Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконным действиям.

Напомним также, что в конце октября правоохранители раскрыли масштабную коррупционную схему при реконструкции Днестровской гидроаккумулирующей электростанции. После этого вдобавок к восьми прошедшим обыскам следственные действия прошли также в "Укргидроэнерго", "Укргидроэнергострое" и организациях-подрядчиках.