Общество 1 час назад

"Теплые кредиты": за месяц украинцам на энергосбережение возместили более 28 млн грн

Всего в 2021 году из государственного бюджета участникам программы возмещено уже 120,97 млн грн

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В июле из государственного бюджета Украины по программе теплых кредитов выплачено 28,3 млн грн согласно поданных банками реестров заемщиков.

Как сообщает пресс-служба Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности), из этой суммы 26,24 млн грн было выплачено семьям, которые привлекали "теплые кредиты" для внедрения энергоэффективных мероприятий в зданиях.

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Те, кто установил твердотопливные котлы в рамках этой программы, получили 2,09 млн грн.

Всего в 2021 году из государственного бюджета участникам программы возмещено уже 120,97 млн грн.

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"Безвозвратная финансовая помощь в виде частичной компенсации "теплого кредита" — это реальная поддержка домохозяйств в повышении энергоэффективности своих домов. Кроме компенсаций, желанным и ожидаемым результатом для них стало сбережение расходов на энергоносителях", — заявил исполняющий обязанности председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.

По условиям программы для получения возмещения участники должны подавать в банки подтверждающие документы о внедрении энергоэффективных мероприятий.

Всего с октября 2014 года и по сегодняшний день сумма возмещений составляет 3,45 млрд грн.

Программа "Теплые кредиты" работает с 2014 года. Так, в 2014-2019 годах ею воспользовались 750 тысяч украинских семей. Частные инвестиции в энергоэффективность к тому времени составили около 8,3 млрд грн, из которых 3 млрд грн возвращено за счет программы.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко отметил, что только в  столице около 80% многоэтажек нуждаются в срочном ремонте. 

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