Топовые политики, которых мы видим на экранах, — очень крутые артисты — Василий Голованов

Авторская программа "Время Голованова" стартовала в самый разгар карантина на информационном общенациональном телеканале "Украина 24", и вот уже два месяца выходит в эфир из центра Киева — ЦУМа. Именно здесь оборудовали студию, в которую Василий Голованов приглашает на откровенный разговор осведомленных и ярких собеседников, часто с диаметрально противоположными взглядами. В один из таких вечеров мы приехали на съемку передачи, чтобы задать самому телеведущему ряд вопросов. Буквально за двадцать минут до начала эфира мы закончили нашу долгую беседу, во время которой Василий успел рассказать о своем профессиональном пути, диджитализации и будущем ТВ, недооцененной журналистике, политиках-артистах и мечте увидеть в своей передаче президента Зеленского.

В 18:50 мы подъезжаем к ЦУМу, где на 7-м этаже с понедельника по четверг в 21:00 выходит в прямой эфир "Время Голованова". В 19:00 линейный продюсер Александр в маске и перчатках встречает нас и проводит через служебный вход на локацию. На входе все строго: температурный скрининг, проверка сумок, маски, само собой. На 7-м этаже на видном месте съемочная площадка: стол и стулья для гостей, свет, 4 камеры, мониторы. Нас ведут в АСБ (аппаратно-студийный блок — прим. ред.), где располагаются режиссер, звукорежиссер, ассистенты, гример и другие ТВ-специалисты. В 19:30, как и договаривались, приезжает Василий. Беседу нашу мы начинаем в гримерке.

О подготовке к эфиру, рейтингах и образовании

Как готовитесь к эфиру? С чего начинается ваш день?

Мой день начинается не с подготовки к эфиру, а с общения с детьми. Примерно до полудня я с удовольствием провожу время с ними. А с 12:00 потихоньку начинаю списываться с редакторской командой. Как правило, уже знаем, кто у нас гость, выбираем главные темы, которые будем обсуждать. Планируем, кого из представителей власти/оппозиции мы включим в эфир по определенной теме, и так собираем программу.

Редакторская команда отвечает за написание материала, которым я пользуюсь во время эфира, вопросы – это моя личная ответственность.

Один из интересных штрихов во "Времени Голованова" – интерактивность. Расскажите об этом.

Интерактивность — важный момент. Считаю, что если есть такой инструмент, который позволяет чувствовать реальную связь со зрителем, то необходимо им активно пользоваться. Ведь мы не арт-хаусное кино снимаем, которое может существовать для единиц, избранных и понимающих. Наша программа на общенациональном телеканале должна быть интересна и доступна большому количеству людей, и они должны получить от просмотра не только удовольствие, но и пользу. Так что зрители являются полноценными участниками программы.

Куда зрители пишут?

У нас на экране выводится номер колл-центра, также можно написать с помощью мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram. А наш редактор перенаправляет сообщения мне. Часто во время эфира можно видеть, что я не смотрю на собеседника, это лишь потому, что мне нужно прочесть все те сообщения, которые приходят от зрителей.

Сколько сообщений получаете?

За двухчасовую передачу мы успеваем озвучить в эфире около 40 вопросов, но приходит их на порядок больше, просто озвучить все нереально. Нам важно качество, а не количество. Иногда предлагаю зрителям задавать мне вопросы в соцсети, на этапе подготовки к эфиру. Так что в итоге выбираем действительно интересные и важные темы для разговора.

У вас финансово-юридическое образование, но вы начали актерскую карьетеру, затем пошли на ТВ, в политическую журналистику. Гремучая смесь. Как предыдущий опыт помогает вам сейчас в работе?

Очень помогает. Во-первых, я же служу в театре импровизации (театр "Черный квадрат". — ред.), где нет до конца четко выписанных сценариев и отрежиссированных сцен, за что отдельная благодарность студии, которая учит быстро реагировать на изменяющийся мир. В конкретном случае с телеэфиром это очень важно. Поскольку у меня же не записная программа, это прямой эфир, и здесь может произойти все что угодно. Вырезать нельзя. Прямой эфир вполне сродни театру: все происходит здесь и сейчас, и второго дубля уже не будет. А записные программы можно сравнить с кино, где все постановочно.

Что касается образования, это было желание родителей, которым я благодарен: я получил дипломы магистра финансов и бакалавра права. По правде сказать, это была дань времени, тогда эти профессии были популярны – юрист, экономист, хотя душа тянулась к совершенно другому. Поэтому если очень захотеть, то можно с юридическим образованием стать и актером, и телеведущим (улыбается).

Актер, телеведущий, продюсер. Какая профессия вам ближе?

Это сложный вопрос, но, наверное, все-таки телеведущий.

С кем из политиков вы бы хотели пообщаться в студии? Гость мечты?

Интересно было бы пообщаться с руководителями больших стран, например Соединенных Штатов, с канцлером Германии, с премьером Великобритании, с президентом Франции, с президентом Украины. Жду Владимира Александровича на интервью. Вдруг прочитает!

Что для вас значат рейтинги телесмотрения?

Рейтинги — это отображение симпатий телезрителя и ответ на нашу работу. Они для нас важны, чтобы померять температуру зрительского интереса. Сказать, что мы не гонимся за рейтингами – это неправда. Безусловно, рейтинги дают понять, есть ли отклик на нашу работу. Есть наш лояльный зритель, который знает, что в 21:00 нужно включить телеканал "Украина 24", и там будет Голованов. А есть зритель, который переключает каналы, и вот его нужно заинтересовать в моменте и удержать. Наша задача работать по всем направлениям – и для привлечения постоянных зрителей, и для того, чтобы принимающий сиюминутное решение зритель остался с нами. Рейтинг отображает и тех, и других, чем больше их, тем лучше, популярнее наш проект, и мы благодарны каждому зрителю.

Тот, кто говорит, что ему не важны рейтинги, безусловно, лукавит.

О диджитализации и публичности

Что для вас диджитализация: неизбежное будущее или информационный компромисс?

Это неизбежное будущее, я бы даже сказал, что это неизбежное настоящее. Мы уже живем в смартфоне и не представляем без него своей жизни.

Каким вы видите будущее ТВ?

Вижу, как одну большую медийную платформу. Поскольку запрос больше на потребление информации тогда, когда ты этого захочешь. Телевидение классическое (так называемое линейное программирование — ред.) немного ограничивает: в определенное время идет какой-то телепродукт. Интернет же в данном случае обеспечивает большую свободу. Например, есть полчаса свободного времени и желание посмотреть "Время Голованова", ты находишь на удобной тебе платформе или в YouTube программу и смотришь. И не надо дожидаться 21:00. За этим будущее. Зритель постепенно переходит туда, это уже происходит.

Есть, разумеется, наш классический телезритель, которому проще получать контент с помощью телевизора. Хотя уже сейчас практически весь телеконтент можно найти в интернете. Иногда сразу после премьеры, иногда спустя какое-то время. А телеканал "Украина 24" можно смотреть на YouTube в режиме онлайн.

Карантин тоже сыграл свою роль в переходе к онлайн…

Карантин только ускорил этот процесс. Но он также обнажил желание многих сидящих дома стать видеоблогерами. Влияние времени. Полагаю, оно пройдет.

Думаете?

Массово — да. Кто-то побалуется и забудет, а те, у кого получилось и понравилось, пусть продолжают.

В условиях нынешней диджитализации и информационной продвинутости публичные лица сегодня как на ладони. Вас это не пугает?

Не спрятаться, не скрыться – это есть. На самом деле, это неминуемая часть публичной жизни. Считаю, что люди, которые стремятся к публичности, не должны потом на нее жаловаться. Я действительно от публичности иногда страдаю, но понимаю, что это часть работы. Я как-то находился на отдыхе, сидел в лобби отеля, и через 5 минут мне прислали фотографию меня же в этом же лобби, опубликованную в соцсетях.

В одном из интервью вы сказали, что в журналистике сейчас все решают скорость и эксклюзив. Но как же выделяться? Искать свой стиль? В чем ваш секрет?

Хороший вопрос, но я бы его переадресовал нашим телезрителям, которые выбирают именно мои программы. Значит они выделяют их по каким-то показателям и качествам. Специально какую-то методологию или пиар-кампанию я не разрабатываю. Мне кажется, важно, чтобы, во-первых, зритель чувствовал искренность, и, во-вторых, мне самому должно быть в эфире интересно. В этом залог успеха многих моих программ — чтобы мне было интересно с собеседником.

Иногда, не часто, я выхожу расстроенным после эфира, бывает, наоборот, абсолютно довольным результатом. Пускай это звучит немного эгоистично, но я будто делаю программу для себя, надеюсь, что таким образом мои вкусы совпадают со вкусами телезрителя. Не совпадают — к сожалению, совпадают — спасибо. Присоединяйтесь к нашему эфиру в 21:00 (улыбается).

Тем временем мы перемещаемся из гримерки на съемочную локацию. При нас все поверхности – стол и стулья – протирают антисептиком. Пока мы усаживаемся (Василий — на свое место ведущего, я — на место гостя программы), звукорежиссер обрабатывает антисептиком все микрофоны и звукозаписывающую аппаратуру. Он говорит, что еще раз сделает это непосредственно при госте.

О канале, ЦУМе, пресс-конференции президента и языковом вопросе

Как родилась идея локации программы "Время Голованова" в ЦУМе?

Изначально, когда мы договаривались о моем приходе в "Медиа Группу Украина", говорили о ток-шоу на информационном телеканале "Украина 24": большой павильон, 100 человек зрителей в студии. Но так как случился карантин, соответственно, привести зрителей в студию мы не можем, вся эта масштабность не нужна, и для этого строить павильон нерентабельно и неправильно. Поэтому было принято решение – перенести на более поздний период запуск большого ток-шоу. И встал вопрос, а где же тогда выходить? И тут коллеги подсказали эту уникальную локацию. При этом, выбирая точку для съемок, я настаивал на том, что надо показать, что это ЦУМ, показать этот момент, где остановилось время, период жизни, полный неопределенности. Этот закрытый огромный магазин в кадре за нами. Мне казалось, что это должно быть очень символично.

Отдельно, еще раз хочу поблагодарить ЦУМ за то, что они нас приютили. Сам по себе торговый центр очень красивый.

Знаете, атмосфера вашей студии очень располагает.

У меня программа все-таки больше позитивная. Даже несмотря на то, что разговор пойдет о каких-то негативных событиях/ситуациях в стране, я хочу, чтобы мой проект дарил надежду. Пусть мы говорим, это плохо, тут не складывается, там не получается… Но чтобы у человека не было ощущения угнетающей безысходности, чтобы он видел: да, сейчас плохо, однако есть надежда. И через вот такую подачу и дружескую беседу у зрителя остается это тепло и желание жить.

От канала "Украина 24" вы получили аккредитацию на пресс-конференцию президента. Почему вы? Чем вам запомнилось это событие?

проявил инициативу, это главное. Впервые был на пресс-конференции президента, мне было очень интересно. В целом впечатление позитивное. Один из вопросов, которые я хотел задать, но президент меня опередил сам сказав об этом, почему аккредитацию получили не все журналисты. Заявок было подано более 200, а подтверждена аккредитация около 50 СМИ, и то — не все успели задать вопросы. Таким образом мы видим крайности: с одной стороны, марафон на 14 часов, который надо ли? Какой в нем коэффициент полезного действия? А с другой стороны — меньше вопросов, журналистов, времени. Все-таки может найти какую-то золотую середину…

Но, повторюсь, впечатления, скорее, позитивные. Не было "теплой ванны", как мы могли наблюдать в каденциях предыдущих президентов, были острые вопросы. Возможно, Владимир Александрович слишком широко отвечал на некоторые из них. Отвечай он короче – успели бы задать вопросы больше журналистов, однако формат вполне удачный.

Какое влияние коронавирус оказал на программу "Время Голованова"?

Сильное. Как я уже сказал, планы были наполеоновские – большое ток-шоу, просторная студия. Но, значит, так надо было. Я очень философски к этому отнесся: значит не настало время ток-шоу, которое мы задумали, а настало "Время Голованова".

Само собой, карантин диктует свои условия. Мы обрабатываем поверхности, оборудование. Весь коллектив во время съемок программы в масках и перчатках, кроме меня. Хотя и я дважды был в эфире в маске и перчатках, но решили так больше не делать. Как показали отзывы, это зрителя скорее пугает и настораживает. Гости чаще всего начинали эфир в маске, а потом ее снимали. Стол почти в два метра позволяет соблюдать социальную дистанцию.

Вы прекрасно говорите и на русском, и на украинском, что для человека, не родившегося в Украине, большой плюс (Василий родился в Эстонии в семье военного и приехал в Киев в возрасте 8 лет. — ред.). И готовы ли вести шоу исключительно на украинском?

Вполне готов и я практиковал это много лет. Но так уж у нас сложилось, что половина страны говорит на русском, половина – на украинском, и это нельзя игнорировать. Знаете, моя программа идет два часа, и первый час я веду на украинском, второй — на русском. И в этом тоже заложен языковой дуализм. Для меня нет проблемы переключаться с одного языка на другой. В ХХІ веке люди должны быть космополитами: открытые границы, Евросоюз, безвизовый режим для Украины. Вот в этом будущее, когда нет границ и все свободны. Нужно жить будущим и стремиться к открытости.

О журналистике

Стоит отметить, что Голованов активно вовлечен и контролирует все производственные процессы в программе. Он не уходит со съемочной площадки без финальной планерки. В 23:30, когда заканчивается передача и гости уезжают, а команда выключает оборудование, редакторская команда, режиссер, администратор и ведущий разбирают выпуск, чтобы сделать следующую программу еще лучше.

Где та грань между личным и профессиональным, обязательная в журналистской работе? Что можно говорить о себе и где – о госте/теме?

Я, может, скажу сейчас непрофессионально. Но мне кажется, эта грань у каждого своя. На то и существует тот самый авторский стиль, о котором мы говорили вначале. Именно он определяет, куда ты можешь позволить себе зайти, и ты чувствуешь, что гость разрешил. Важно наладить контакт с гостем. Если нет контакта, тебя и не пустят дальше порога. Будут отвечать либо заученными фразами, либо сухими цифрами. А если ты расположил гостя, подготовился к программе, упомянул какие-то важные для него вещи, о которых он, возможно, забыл – и контакт налажен.

Есть ли авторитеты в журналистике, на которые вы равняетесь?

Мне очень импонирует Дмитрий Гордон, частый гость моих эфиров. Вы видите, как он сделал шаг из ТВ в диджитал, в YouTube где у него более миллиона подписчиков на каждом канале и миллионные просмотры. И я считаю, что Гордон хорошо делает свою работу.

Вы как-то сказали, что для вас политика – это игра. Достаточно ли квалифицированно в нее играют украинские политики? Есть ли аматоры?

Топовые политики, которых мы видим на экранах, очень крутые актеры. Они держат внимание, отменно владеют ораторским мастерством, знают, как держать интригу. Прекрасные разножанровые, я бы даже сказал не актеры – артисты!

Если вспомнить, опять же, нашего президента, в прошлом успешного актера и продюсера. При этом в политике его многие называют аматором.

И это прекрасно. На самом деле за это люди и проголосовали. Владимир Зеленский, не получив кинотеатрального/телевизионного образования, стал популярным актером, успешным продюсером (напомню, он был генеральным продюсером телекомпании "Интер"), руководителем всей структуры "Квартал 95", и он добился этого сам.

Я так же, не имея профильного образования, служу в театре, работаю на телевидении и за это тоже часто подвергаюсь критике, особенно среди менее успешных коллег. Не всегда образование профильное – обязательное условие успеха в той или иной профессии. Не говорю, что образование не нужно, по возможности нужно, и на самом деле я хотел поступать в театральный. Но так уж произошло, родители настояли, и я получил юридическо-экономическое образование.

А аматорство с опытом переходит в профессионализм. Главное — очень любить то, что ты делаешь, и очень хотеть реализоваться. А если считать, что только благодаря диплому тебя должны трудоустроить, нет, нужно искать, трудиться… Я тоже не сразу попал в телевизор. Знаете, сколько кастингов обошел, а в сколько проектов меня не взяли? Помните: стучите — и вам откроют.

Ваш взгляд на роль журналистики в социальных и политических процессах в стране и мире? Насколько журналистика влиятельна?

Очень влиятельна, и глуп тот политик, который этого недооценивает. Мне кажется, к счастью, таких уже осталось мало. Мы видим, что журналистские расследования, когда это действительно расследования, а не заказные материалы, могут предопределять и судьбу политика.

Так, не последнюю роль в том, что Петр Алексеевич проиграл выборы, сыграло расследование по Укроборонпрому. Стоит отметить и мою работу, когда я сделал интервью с Александром Онищенко, который писал Порошенко на часы, и я опубликовал эти записи. Это журналистская работа – вскрывать гнойники политического тела.