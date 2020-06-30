Турчинов возглавил предвыборный штаб партии Порошенко

Бывший секретарь СНБО и один из бывших лидеров партии "Народный фронт" Александр Турчинов возглавил штаб партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская солидарность", — написал Турчинов в соцсети.

По его мнению, Украине необходима мирная перезагрузка власти, а для этого нужны "ответственные профессионалы, способные остановить разрушение экономики, защитить страну и заставить всех считаться с национальными интересами сильной и независимой Украины".

По его мнению, Украина "неуклонно приближается к социально-экономической катастрофе".

"Мне больно наблюдать, как национальная безопасность и оборона, которым я посвятил часть своей жизни, снова становятся далеко не первым приоритетом государства, что в условиях войны недопустимо", — считает Турчинов.

Экс-секретарь СНБО уверен, что проворачиваются политические преследования оппонентов.

"Дилетантизм и популизм, как раковая опухоль, разрушают управленческую вертикаль, ведут к хаосу и дестабилизации", — заявил он.

Турчинов также призвал к единению и консолидации всех "ответственных патриотических сил, всех, кто способен профессионально действовать в экстремальных условиях многовекторного кризиса".

Известно, что Александр Турчинов много лет возглавлял штаб партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. В 2014 году он несколько месяцев был исполняющим обязанности президента, а после избрания президентом Петра Порошенко стал секретарем СНБО.

После прихода на пост главы государства Владимира Зеленского Александр Турчинов подал в отставку с должности секретаря Совета по нацбезопасности и обороны.

Российская пропаганда дала Турчинову прозвище "кровавый пастор" за его религиозность и решительные действия весной 2014 года. Со временем это прозвище начали использовать и в Украине даже его друзья.