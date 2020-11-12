У части людей есть природный иммунитет к коронавирусу — исследование

Некоторое число людей может иметь приобретенный иммунитет, защищающий их от заражения SARS-CoV-2, даже без предварительного контакта с этим вирусом.

Об этом сообщается в статье журнала Science.

Указано, что большая команда британских медиков изучила образцы крови, собранные у детей до 16 лет и взрослых до начала пандемии, а также в первые ее месяцы, при условии, что донор показал отрицательные результаты тестирования на COVID-19.

После этого, как отмечается, ученые сравнили антитела, присутствующие в этой крови, с образцами людей, уже переболевших.

"Как и можно было ожидать, у тех, кто переболел COVID-19, обнаруживались различные иммуноглобулины, атакующие S-белок вируса. Однако и у некоторых не контактировавших с ним людей присутствовали иммуноглобулины G (IgG), связывающие этот белок. Из выборки в 302 взрослых таких нашлось 16 (5%), а из 48 детей — у 21 (44%)", — говорится в публикации.

При этом объясняется, что эти IgG — часть приобретенного иммунитета, который появился у людей после сравнительно недавней инфекции коронавирусами, похожими на SARS-CoV-2.

По мнению ученых, такие кросс-реактивные антитела не столь эффективны в связывании его S-белка, как предназначенные именно для него, однако могут существенно влиять на течение болезни и ход развития эпидемии.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 9 ноября одобрило экстренное использование экспериментального препарата компании Eli Lilly для людей с легкой или умеренной формой Covid-19.

В частности, использование препарата на основе антител, выработанных пережившими болезнь, предусматривает его одноразовое применение через капельницу. В то же время это лекарство все еще проходит дополнительные испытания для подтверждения своей безопасности и эффективности.