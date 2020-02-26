У директора "Укргидроэнерго" обнаружили зарплату в 650 тысяч долларов

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель досрочно уволил члена Наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго" Валентина Гвоздия за назначение набсоветом высокой зарплаты генеральному директору данного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкоэнерго.

Так, руководителю ЧАО "Укргидроэнерго" решением Наблюдательного Совета в декабре 2019 года было начислено и выплачено более 3 млн грн премии. За год сумма полученного вознаграждения топ-чиновника составила более 10 млн грн — это почти 430 тысяч долларов, без учета заработной платы.

При этом заработная плата генерального директора ЧАО "Укргидроэнерго" с июля 2019 года выросла более чем в три раза, таким образом общий доход чиновника за год составил 647,8 тысячи долларов. Сейчас заработная плата руководителя ЧАО "Укргидроэнерго" составляет 781,9 тысячи грн в месяц.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Минэкоэнерго не согласно с такими действиями и считает недопустимым начисление и выплату заоблачных и безосновательных денежных вознаграждений в то время, когда прожиточный минимум в стране по состоянию на 1 января 2020 года составляет 2027 грн", — заявили в ведомстве.

Отметим, что размер премий и должностной оклад руководящего состава АО "Укргидроэнерго" определяется и устанавливается Наблюдательным Советом, который был создан летом 2019 года еще предыдущим правительством.

17 июля 2019 года распоряжением премьер-министра Владимира Гройсмана были назначены четыре независимых члена Наблюдательного Совета, после чего был подписан новый контракт с руководителем ЧАО "Укргидроэнерго", которым должностной оклад генерального директора вырос более чем втрое. Также именно с июля 2019 года можно наблюдать начало выплат миллионных премий руководителям данного предприятия.

Читайте также: В государственных банках Украины обнаружили зарплаты по 500 тысяч гривен

Ранее стало известно, что средний размер вознаграждения членов наблюдательных советов в большинстве государственных предприятий Украины составляет 1,2 млн грн в год. Кроме зарплаты, главы и члены набсоветов получают премии, а также компенсации расходов на проезд и проживание в гостинице.