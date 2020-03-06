У рамках діалогу про майбутнє в США розвивають бренд України

Під час ділового візиту до Сполучених Штатів Америки "Діалог про майбутнє: Україна-США" 1-5 березня 2020 року відбуваються зустрічі представників української делегації з американськими конгресменами, політиками, представниками засобів масової інформації, а також політологами і експертами в сфері налагодження комунікацій і проведення виборчих кампаній.

Візит української делегації до США проходить з метою налагодження конструктивного та продуктивного діалогу між представниками ділових кіл двох країн. Безпосередня взаємодія відкриває нові можливості для розвитку конструктивної співпраці, дає змогу обмінюватися досвідом, розширювати контакти і поглиблювати взаєморозуміння.

Першого березня у Вашингтоні відбулася зустріч з Лейфом Ларсаном — письменником та продюсером, експертом у виборчих кампаніях, членом Американської асоціації політичних консультантів. Темою для експертного обговорення була реабілітація бренду України в США.

Лейф Ларсон розробляв стратегії виборчих та рекламних кампаній для багатьох кандидатів під час їх висування у США. Працював з політиками на всіх рівнях американського уряду, керував повним циклом передвиборчого процесу, зокрема з губернатором Каліфорнії Пітом Вілсоном, а також безпосередньо з конгресменами на Капіталійському пагорбі.





Керівник української делегації, політичний експерт, президент Інституту демократії та розвитку "Polita", засновник SIC Group Ukraine, автор книги "Игра в выборы. Секреты политических коммуникаций" Катерина Одарченко у фейсбук-пабліку розповіла, що під час зустрічі з Лейфом Ларсоном обговорили позиціонування національного бренду "Україна" у США та у світі, шляхи його поліпшення в економічній та політичній площинах, а також зростання впізнаваності України в глобальному медіа-просторі.

Лейф Ларсон поділився своїм досвідом щодо змін сприйняття, довіри до політиків, розуміння американцями ключових політичних меседжів за допомогою використання сучасних технологій, соціальних мереж, телебачення та інших інформаційних каналів.

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Американським колегам було представлено бачення української національної ідеї (National Idea), як розбудови в Україні політичної нації. Було обговорене питання подолання "пострадянського шоку" в українському суспільстві, поєднання національної ідеї з національним українським брендом, брендингом України в США і світі. Також було обговорено ключові стереотипи, які існують в американців щодо України, та їх поступове подолання.

Члени української делегації подарували Лейфу Ларсону мистецький альбом заслуженого художника України Володимира Козюка "Вінничина — серце України" з репродукціями робіт художника.

Захід проходить під егідою Інституту демократії та розвитку Polita, консалтингової компанії SIC Group Ukraine. Офіційними партнерами заходу також є BASE Capital Management та Ukraine International Airlines.