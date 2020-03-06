У рамках діалогу про майбутнє в США розвивають бренд України

Під час ділового візиту до Сполучених Штатів Америки "Діалог про майбутнє: Україна-США" 1-5 березня 2020 року відбуваються зустрічі представників української делегації з американськими конгресменами, політиками, представниками засобів масової інформації, а також політологами і експертами в сфері налагодження комунікацій і проведення виборчих кампаній.
Візит української делегації до США проходить з метою налагодження конструктивного та продуктивного діалогу між представниками ділових кіл двох країн. Безпосередня взаємодія відкриває нові можливості для розвитку конструктивної співпраці, дає змогу обмінюватися досвідом, розширювати контакти і поглиблювати взаєморозуміння.
Першого березня у Вашингтоні відбулася зустріч з Лейфом Ларсаном — письменником та продюсером, експертом у виборчих кампаніях, членом Американської асоціації політичних консультантів. Темою для експертного обговорення була реабілітація бренду України в США.
Лейф Ларсон розробляв стратегії виборчих та рекламних кампаній для багатьох кандидатів під час їх висування у США. Працював з політиками на всіх рівнях американського уряду, керував повним циклом передвиборчого процесу, зокрема з губернатором Каліфорнії Пітом Вілсоном, а також безпосередньо з конгресменами на Капіталійському пагорбі.
Керівник української делегації, політичний експерт, президент Інституту демократії та розвитку "Polita", засновник SIC Group Ukraine, автор книги "Игра в выборы. Секреты политических коммуникаций" Катерина Одарченко у фейсбук-пабліку розповіла, що під час зустрічі з Лейфом Ларсоном обговорили позиціонування національного бренду "Україна" у США та у світі, шляхи його поліпшення в економічній та політичній площинах, а також зростання впізнаваності України в глобальному медіа-просторі.
Лейф Ларсон поділився своїм досвідом щодо змін сприйняття, довіри до політиків, розуміння американцями ключових політичних меседжів за допомогою використання сучасних технологій, соціальних мереж, телебачення та інших інформаційних каналів.
Американським колегам було представлено бачення української національної ідеї (National Idea), як розбудови в Україні політичної нації. Було обговорене питання подолання "пострадянського шоку" в українському суспільстві, поєднання національної ідеї з національним українським брендом, брендингом України в США і світі. Також було обговорено ключові стереотипи, які існують в американців щодо України, та їх поступове подолання.
Члени української делегації подарували Лейфу Ларсону мистецький альбом заслуженого художника України Володимира Козюка "Вінничина — серце України" з репродукціями робіт художника.
Захід проходить під егідою Інституту демократії та розвитку Polita, консалтингової компанії SIC Group Ukraine. Офіційними партнерами заходу також є BASE Capital Management та Ukraine International Airlines.