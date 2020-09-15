Политика 40 минут назад

До местных выборов в составе Кабмина могут быть изменения, но это не Минфин — Арахамия

При этом министр финансов Сергей Марченко якобы не под угрозой

Фото: Википедия Фото: Википедия
Фото: Википедия

До местных выборов, которые запланированы на 25 октября 2020 года, возможны незначительные изменения в составе Кабинета министров Украины.

Об этом заявил журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНИАН.

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По его словам, "до выборов местных, возможно, как минимум один человек уйдет".

При этом он не уточнил, о ком из министров идет речь.

В то же время Арахамия заверил, что "господин Марченко (министр финансов Сергей Марченко) не под угрозой".

Нардеп подчеркнул, что те представители рабочей группы, которые готовили законопроект государственного бюджета на 2021 год, должны работать и отвечать за подготовленный документ.

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По словам Арахамии, если поменять состав Кабмина, новые люди, которые придут на правительственные должности, будут говорить, что этот проект бюджета — ответственность предшественников, и никто не будет нести ответственности за подготовленный проект.

Напомним, на внеочередном заседании 14 сентября правительство утвердило проект госбюджета на 2021 год, который предусматривает дефицит в 6% ВВП.

Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 трлн 71,1 млрд грн, а расходы — 1 трлн 350 млрд грн. При этом дефицит бюджета предполагается на уровне 270 млрд грн.

В тот же день этот проект был зарегистрирован в Верховной Раде.

Ранее Давид Арахамия заявлял, что осенью Верховная Рада "точно может" уволить нескольких министров из экономического блока действующего правительства Дениса Шмыгаля.

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