До местных выборов в составе Кабмина могут быть изменения, но это не Минфин — Арахамия

До местных выборов, которые запланированы на 25 октября 2020 года, возможны незначительные изменения в составе Кабинета министров Украины.

Об этом заявил журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНИАН.

По его словам, "до выборов местных, возможно, как минимум один человек уйдет".

При этом он не уточнил, о ком из министров идет речь.

В то же время Арахамия заверил, что "господин Марченко (министр финансов Сергей Марченко) не под угрозой".

Нардеп подчеркнул, что те представители рабочей группы, которые готовили законопроект государственного бюджета на 2021 год, должны работать и отвечать за подготовленный документ.

По словам Арахамии, если поменять состав Кабмина, новые люди, которые придут на правительственные должности, будут говорить, что этот проект бюджета — ответственность предшественников, и никто не будет нести ответственности за подготовленный проект.

Напомним, на внеочередном заседании 14 сентября правительство утвердило проект госбюджета на 2021 год, который предусматривает дефицит в 6% ВВП.

Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 трлн 71,1 млрд грн, а расходы — 1 трлн 350 млрд грн. При этом дефицит бюджета предполагается на уровне 270 млрд грн.

В тот же день этот проект был зарегистрирован в Верховной Раде.

Ранее Давид Арахамия заявлял, что осенью Верховная Рада "точно может" уволить нескольких министров из экономического блока действующего правительства Дениса Шмыгаля.