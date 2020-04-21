В Украине создадут платформу для работы с жалобами потребителей финуслуг

Украинская ассоциация финтех и инновационных компаний (UAFIC) получила грант от Проекта USAID "Трансформация финансового сектора" в размере $100 тысяч.

Деньги уйдут на создание национальной платформы медиации "ФинCкарга" для работы с жалобами потребителей финансовых услуг, сообщает пресс-служба ассоциации.

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"Цель проекта — создание добровольного онлайн-механизма урегулирования жалоб на финансовом рынке. Потребители смогут регистрировать в этой системе жалобы, которые затем будут передаваться подключенным к системе финансовым учреждениям, а ответы на жалобы будут отслеживаться и контролироваться до урегулирования", — говорится в сообщении.

Предполагается, что это будет первая в Украине независимая площадка, которая позволит физическим лицам решать споры с поставщиками финансовых услуг быстро, бесплатно и без обращения к регулятору или в суд.

В то же время украинцы не жалуются на финансовые услуги, которые получают. Согласно результатам общенационального опроса по финансовой грамотности, проведенного по заказу Проекта USAID "Трансформация финансового сектора", много украинцев недовольны поставщиками финансовых услуг (банками, финансовыми компаниями), но просто воспринимают это как жизненный факт.

Более того, согласно социсследованию, 45% потребителей даже не знают, кому жаловаться и куда обращаться за защитой своих прав. При этом суды считаются дорогой и медленной альтернативой решения споров с финансовыми учреждениями.

"Мы создаем платформу, которая позволит потребителям сообщать о проблемах с финансовыми услугами банкам и финансовым компаниям. Эта платформа станет удобным и легким в использовании способом решения спорных вопросов путем коммуникации и медиации. Мы верим, что это поможет повысить общий уровень финансовой грамотности и доверия населения к финансовому сектору. Также это поможет выявить слабые места в продуктах или процессах поставщиков финансовых услуг, а также будет способствовать улучшению их сервиса. И последнее, но не менее важное: платформа медиации разгрузит регуляторов и судебную систему", — рассказал председатель правления UAFIC Ростислав Дюк.

Как сообщается, кроме приема, мониторинга и анализа обращений потребителей, "ФинCкарга" может служить медиатором, предоставляя обеим сторонам спора возможность получить консультативную поддержку по определенному вопросу и достичь согласия.

Ожидается, что с помощью этой платформы UAFIC также будет проводить исследования с целью выявления основных причин недовольства потребителей при получении и пользовании финансовыми услугами.

"Защита прав потребителей финансовых услуг — один из наших главных приоритетов. Мы верим, что проект "ФинСкарга" поможет всем игрокам отрасли и будет способствовать финансовому благосостоянию украинцев. Нам приятно видеть, что частное финансовое сообщество поддерживает эту инициативу, и мы надеемся, что эта инициатива приведет к улучшению ситуации на рынке кредитования в Украине", — отметил Роберт Бонд, руководитель проекта USAID "Трансформация финансового сектора".

Известно, что сервис будет доступен на любых устройствах при условии подключения к интернету. В тестовом режиме платформа заработает в августе 2020 года, а официальный запуск запланирован на начало октября.

UAFIC — это организация, которая развивает финтех-экосистему и повышает уровень финансовой инклюзии в Украине. Она объединяет государственные структуры, классический бизнес, стартапы, инвесторов и сообщества. Ассоциация начала работать в июне 2018 года.