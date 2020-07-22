Украина отменила визы для граждан 6 стран

Украина устанавливает безвизовый режим для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.

Об этом следует из указа президента Владимира Зеленского от 21 июля, опубликованного на сайте главы государства.

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"С целью развития и практической реализации принципов партнерства ... постановляю:

Установить с 1 августа 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султанат Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", — говорится в документе.

При этом Кабинету министров предписано принять меры, вытекающие из этого документа.

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Указано, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 16 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в России Олег Фирер подписали соглашение между Кабмином Украины и правительством Гренады об отмене визовых требований.

А в феврале 2020 года Кабинет министров утвердил Соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы острова о взаимной отмене виз.