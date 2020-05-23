Украина отреагировала на выход США из Договора об открытом небе

Министерство иностранных дел Украины "приняло во внимание" решение США о выходе из Соглашения об открытом небе.

В то же время страна заинтересована в сохранении и продолжении этого договора, но только при условии "его добросовестного выполнения всеми без исключения государствами-участниками", говорится в заявлении на сайте МИД.

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При этом в ведомстве отметили роль Соглашения в системе европейской безопасности и контроля над вооружениями и добавили, что проводимые в ее рамках полеты у северного побережья Крыма способствовали "нормализации поведения РФ в этих водах".

"Однако, начиная с 2015 года, роль и эффективность [Соглашения об открытом небе] в целом постепенно снижается из-за невозможности осуществлять международный воздушный мониторинг военной активности РФ в наиболее критических для безопасности Украины районах — над временно оккупированной территорией АР Крым и города Севастополь, Донецкой и Луганской областях в результате их оккупации Россией и запрета полетов над ними, как и над участками территории РФ, прилегающими к государственной границе Украины", — объяснили в МИД.

В то же время Украина призвала государства-участники Соглашения приложить усилия для разрешения сложившейся ситуации.

В то же время, ради сохранения верификационного режима "открытого неба", Украина призывает всех государств-участников приложить максимальные усилия для поисков выхода из сложившейся ситуации.

Напомним, 21 мая администрация американского президента Дональда Трампа заявила, что США выходят из Договора об открытом небе, который позволяет осуществлять мирные облеты территориями стран-участниц соглашения для взаимного контроля над вооружениями.

Решение объяснили тем, что Россия неоднократно нарушала Соглашение, а еще тем, что спутниковые снимки обходятся стране дешевле и быстрее, чем полеты авиации.

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Министерства иностранных дел Франции, Германии, Бельгии, Испании, Финляндии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии и Швеции заявили, что сожалеют о решении США выйти из соглашения, потому что оно было полезным и успешным.

В то же время в Североатлантическом альянсе (НАТО) планируют убедить Россию соблюдать обязательства в рамках Соглашения об открытом небе, чтобы США не выходили из него.

Напомним, Соглашение об открытом небе заключили в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году. Кроме США, ее участниками являются 34 страны, включая Украину. Цель Соглашения заключается в укреплении доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Каждое государство-участник Соглашения об открытом небе обязывалось оказывать друг другу возможность с помощью гражданской авиации осматривать ее территорию. Так участники могли взаимно контролировать, не разрабатываются ли где-нибудь тайные вооружения. Известно, что за все время было осуществлено более 1500 полетов.

Россия, впрочем, в последние годы запретила доступ авиации к отдельным районам в рамках Соглашения. Речь идет об Абхазии и Южной Осетии (которые РФ оккупировала в результате войны с Грузией в 2008 году), Москве, Чечне и частично Калининградской области.