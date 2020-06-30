Украина планирует 12-летний выпуск евробондов в долларах — СМИ

Украина планирует разместить новый выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет.

Об этом со ссылкой на источник в банковских кругах сообщает "Интерфакс-Украина".

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Также Украина объявила о тендере по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму до $750 млн в связи с размещением новых долговых бумаг, говорится в документах, имеющихся в распоряжении агентства.

Указано, что организаторами размещения выступают JP Morgan и Goldman Sachs.

Как уточнил источник, 30 июня пройдет телефонная конференция в рамках подготовки этой сделки.

Согласно документам, по еврооблигациям-2021, которых на рынке обращается на $1 млрд 409,3 млн по номиналу цена выкупа определена в $1035 за $1000 номинала, а за еврооблигации с погашением в 2022 году, которых обращается на $1 млрд 383,7 млн — $1042,5 за $1000.

В материалах также указано, что более высокий приоритет отдается выкупу еврооблигаций-2021.

В то же время Украина оставляет за собой право по своему исключительному усмотрению покупать больше или меньше указанного объема.

Согласно документам, тендер будет объявлен 1 июля, а расчеты намечены на 6 июля.

В январе 2020 года Украина объявила о выпуске новых еврооблигаций, выпущенных в евро с 10-летним сроком оборота.

При этом вскоре стало известно, что Минфин разместил евробонды на 1,25 млрд евро по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам — 4,375%.