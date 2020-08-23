Украина призвала Турцию отменить дополнительные пошлины на 1400 товаров

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал исключить Украину из списка стран, к которым применяются дополнительные пошлины, и придерживаться паритетных условий двусторонней торговли.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

В частности, глава государства заявил о необходимости улучшения условий доступа некоторых групп украинских товаров на турецкий рынок.

"Только в апреле-июне этого года дополнительные таможенные ставки были применены к более чем 1400 товарных позиций. Это негативно влияет на экспорт нашей металлургии, легкой и кондитерской промышленности", — сказал Зеленский.

В ответ Эрдоган сообщил, что немедленно поручит проработать этот вопрос с соответствующими ведомствами Турции, отмечается в сообщении.

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Известно, что вечером 22 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом и обсудил ряд важных вопросов, а также двустороннее сотрудничество.

Как сообщалось, в первом полугодии 2020 года Украина закупила на внешних рынках различных плодов и ягод на сумму $341 млн, что на 23% превысило показатель за соответствующий период прошлого года.

При этом наибольшие доли в отечественном импорте фруктов содержат Турция, Эквадор, Египет, Коста-Рика, Испания, Греция и Колумбия.