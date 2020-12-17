Украина требует от Боснии объяснить происхождение подаренной Лаврову "иконы из Луганска"

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине 16 декабря направило ноту в Министерство иностранных дел страны с требованием дать подробную информацию о происхождении позолоченной иконы, подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову в ходе встречи с председателем президиума БиГ Милорадом Додиком и властями Республики Сербской БиГ в Восточном Сараево 14 декабря.

На обратной стороне 300-летней иконы, которая, как утверждается, найдена в Луганске, местные СМИ обнаружили штамп Народного комиссариата образования Украинской ССР.

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Как пишет местное издание Klix, украинское диппредставительство в своем письме заявило, что непредоставление публичного, немедленного и однозначного опровержения высшего руководства БиГ информации, связанной с указанным подарком, будет рассматриваться как владение или передачу культурной, исторической и религиозной ценности происхождением из Украины.

Посольство также подчеркивает, что Луганск находится под временной оккупацией России, и отсутствие информации об иконе, являющейся культурным наследием Украины, будет означать поддержку агрессивной политики и военных действий РФ против Украины, приведших к гибели многих тысяч украинских граждан.

Напомним, в сентябре прошлого года Украина отправила в МИД Боснии ноту протеста против визита Додика в Крым и высказывании им мнения о принадлежности Крыма России.