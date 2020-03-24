В январе-феврале из Украины вывезли "антикоронавирусных" товаров на $15 млн (ИНФОГРАФИКА)

Только за два первых месяца 2020 года с территории Украины экспортировали медицинские товары, которые могут использоваться для противодействия коронавирусной инфекции, на $15,2 млн. Для сравнения — за сентябрь-декабрь 2019 года было экспортировано товаров на $17 млн.
Об этом со ссылкой на официальные данные Государственной таможенной службы сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.
Он отмечает, что такое увеличение суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале в первую очередь произошло из-за стремительного роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок. Так, только за январь было экспортировано 246,3 тонны масок, общей стоимостью $3,8 млн. В феврале эти цифры выросли до 394 тонн и $9,1 млн соотвественно.
Кроме того, в StateWatch отмечают, что в феврале значительно выросли суммы экспорта следующих товаров:
- защитные очки (1,8 тонн на сумму $54,9 тысяч);
- респираторы (2,2 тонны на сумму $154,5 тысяч);
- медицинские одноразовые халаты (1,5 тонны на сумму $48,1 тысяч);
- медицинские халаты (71,6 тонна за $959,3 тысячи).
Также из Украины экспортировались:
- нитриловые перчатки (389 тысяч пар);
- медицинские перчатки (216 тысяч пар);
- лабораторные костюмы (30,2 тонны);
- антисептик (46,3 тонны).
В StateWatch обращают внимание, что приведенные данные не содержат объемов и сумм медицинских изделий, которые были вывезены из Украины путем контрабанды, если такое случалось. Также в организации говорят, что некоторые суммы в данных таможенной службы математические неточности на уровне десятых.
Данные о продаже средств индивидуальной защиты за границу. Фото: StateWatch
Справка: StateWatch — неправительственная организация, созданная в январе 2018 года. Деятельность организации осуществляется в следующих направлениях: реформирование органов правопорядка и антикоррупционных органов; общественный контроль над бюджетными расходами в оборонной отрасли и расходами в медицинской отрасли.
Напомним, что 12 марта был запрещен экспорт средств индивидуальной защиты, а для украинских производителей таких товаров запущен госзаказ на закрытие текущих нужд Украины и создание запаса.