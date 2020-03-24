Политика и экономика 1 час назад

В январе-феврале из Украины вывезли "антикоронавирусных" товаров на $15 млн (ИНФОГРАФИКА)

При этом за предыдущие четыре месяца за границу было продано товаров на $17 млн.

В январе-феврале из Украины вывезли "антикоронавирусных" товаров на $15 млн (ИНФОГРАФИКА) В январе-феврале из Украины вывезли "антикоронавирусных" товаров на $15 млн (ИНФОГРАФИКА)
Фото: unsplash.com

Только за два первых месяца 2020 года с территории Украины экспортировали медицинские товары, которые могут использоваться для противодействия коронавирусной инфекции, на $15,2 млн. Для сравнения — за сентябрь-декабрь 2019 года было экспортировано товаров на $17 млн.

Об этом со ссылкой на официальные данные Государственной таможенной службы сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

Он отмечает, что такое увеличение суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале в первую очередь произошло из-за стремительного роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок. Так, только за январь было экспортировано 246,3 тонны масок, общей стоимостью $3,8 млн. В феврале эти цифры выросли до 394 тонн и $9,1 млн соотвественно.

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Кроме того, в StateWatch отмечают, что в феврале значительно выросли суммы экспорта следующих товаров:

  • защитные очки (1,8 тонн на сумму $54,9 тысяч);

  • респираторы (2,2 тонны на сумму $154,5 тысяч);

  • медицинские одноразовые халаты (1,5 тонны на сумму $48,1 тысяч);

  • медицинские халаты (71,6 тонна за $959,3 тысячи).

Также из Украины экспортировались:

  • нитриловые перчатки (389 тысяч пар);

  • медицинские перчатки (216 тысяч пар);

  • лабораторные костюмы (30,2 тонны);

  • антисептик (46,3 тонны).

В StateWatch обращают внимание, что приведенные данные не содержат объемов и сумм медицинских изделий, которые были вывезены из Украины путем контрабанды, если такое случалось. Также в организации говорят, что некоторые суммы в данных таможенной службы математические неточности на уровне десятых.

Данные о продаже средств индивидуальной защиты за границу. Фото: StateWatch

Справка: StateWatch — неправительственная организация, созданная в январе 2018 года. Деятельность организации осуществляется в следующих направлениях: реформирование органов правопорядка и антикоррупционных органов; общественный контроль над бюджетными расходами в оборонной отрасли и расходами в медицинской отрасли.

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Напомним, что 12 марта был запрещен экспорт средств индивидуальной защиты, а для украинских производителей таких товаров запущен госзаказ на закрытие текущих нужд Украины и создание запаса.

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