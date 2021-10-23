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20 минут назад

Украинца оштрафовали на 850 грн за получение в подарок на AliExpres GPS-трекера

Вдобавок к штрафу и конфискации устройства жителя Черновицкой области обязали заплатить еще 420 грн

GPS-трекер. Фото: prom.ua GPS-трекер. Фото: prom.ua
GPS-трекер. Фото: prom.ua

Глыбокский районный суд Черновицкой области 6 октября оштрафовал на 50 необлагаемых налогом минимумов (850 грн) гражданина, получившего за 1 доллар в рамках акции от продавца на интернет-платформе AliExpres случайный товар, которым оказался GPS-трекер с функцией прослушки.

Согласно решению суда, он также постановил взыскать с человека 420,40 грн судебного сбора и одобрил конфискацию у него самого устройства.

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Отмечается, что данный прибор был куплен человеком 1 октября 2020 года, а 22 сентября 2021 года был обнаружен у него дома в поселке Глыбокая и изъят сотрудником управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

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В СБУ посчитали, что житель бывшего райцентра незаконно хранил специальное техническое средство негласного получения информации, поскольку у найденного GPS-трекера имеется функция использования карты мобильной связи и удаленной скрытой записи аудио.

Сам фигурант дела в суде свою вину признал, но утверждал, что даже не знал, что прибор имеет функцию звукозаписи, и вообще не использовал его.

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Купил он устройство в рамках "черной пятницы", когда покупал на AliExpres чехлы для мобильного телефона и заодно согласился получить случайный подарок за 1 доллар.

Суд же фактически не поверил гражданину, указав, что тот не мог не знать о функции звукозаписи, поскольку просматривал соответствующие ролики на YouTube, когда пытался установить, что за предмет, "похожий на флэш-накопитель", ему прислали.

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