Украинцам снова разрешили посещать Кипр

Руководство Республики Кипр внесло Украину в список стран "красной категории", из которых будет разрешен въезд в страну при соблюдении ряда условий уже с 1 апреля текущего года.

Об этом со ссылкой на документ, опубликованный на сайте пресс-службы правительства Кипра, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Согласно сообщению, пассажиры, прибывающие из стран "красной категории", должны пройти лабораторный анализ методом ПЦР (полимеразной цепной реакции — Delo.ua) в течение 72 часов до вылета, а затем пройти еще один лабораторный тест по прибытии в Республику Кипр.

В агентстве отмечают, что такие люди должны оставаться в самоизоляции до получения результатов теста.

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Кроме этого, из стран "красной категории" въехать в Кипр могут после прохождения за свой счет лабораторного исследования только по прибытии в Кипр граждане Кипра и члены их семей (супруги-иностранцы и их несовершеннолетние дети); лица, проживающие на территории республики на законных основаниях; лица, имеющие право на въезд в Республику в соответствии с Венской конвенцией.

Подпадающие под эти категории должны оставаться в обязательной самоизоляции в течение 72 часов по прибытию и через 72 часа они должны пройти еще один тест ПЦР за свой счет.

Если у туристов выявят отрицательный повторный тест, они могут прекратить изоляцию.

Напомним, Республика Кипр стала первым государством Европейского Союза, объявившем о разрешении въезда для украинских туристов после своего полного закрытия во время второй волны эпидемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что правительство Кипра приняло обновленный план постепенного возобновления авиаперелетов.