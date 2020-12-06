Власти Кипра намерены открыть границы для украинцев с марта 2021 года

Правительство Кипра приняло обновленный план постепенного возобновления полетов.

Так, туристам, которые вакцинировались против COVID-19, позволят въезжать в страну без прохождения теста на коронавирус, сообщается на сайте кипрского правительства.

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Указано, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2021 года. В частности, власти изменили названия категорий, которым позволяют въезд в страну:

"Зеленая" зона — все страны ЕС: оттуда туристы могут без ограничений прилетать в аэропорты Лимасола и Пафоса;

"Оранжевая" зона — страны Европейского экономического пространства, в частности Великобритания и Швейцария: перед посадкой на самолет на Кипр нужно показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 72 часов до прибытия;

"Красная" зона — страны вне ЕС, в частности это и Украина, Россия, Израиль, ОАЭ, Ливан, Иордания, Саудовская Аравия, Египет и Беларусь. Граждане этих стран должны сделать два ПЦР-теста: один за 72 часа до вылета, второй — в аэропорту по прибытии. Самоизоляция не предусмотрена;

"Серая" зона — все страны, которые не попали в три предыдущие категории. Из них позволят прилетать только гражданам Кипра, иностранцам с видом на жительство на Кипре и владельцам специальных разрешений (например, близким родственникам граждан Кипра). После прилета им придется 14 дней провести на изоляции.

Сейчас Кипр делит страны на три категории: A, B и С. Украину отнесли к категории C. Это означает, что въезд разрешен только отдельным категориям:

- супругам и несовершеннолетним детям граждан Кипра;

- резидентам Кипра, которые имеют вид на жительство;

- ближайшим родственникам (дети, родители);

- людям, которые легально проживают или работают на Кипре с целью воссоединения семьи;

- людям, которым разрешен въезд по Венской конвенции;

- людям, у которых есть специальное разрешение на въезд от правительства Кипра.

При этом за 72 часа до прилета необходимо сделать ПЦР-тест. Можно сделать тест по прилету, но тогда придется самоизолироваться до получения результатов исследования. Также перед прилетом необходимо зарегистрироваться на сайте cyprusflightpass.

Кроме того, посольство Украины на Кипре отмечает, что авиакомпания Ryanair отменила рейсы из Киева на Кипр, в то же время Cyprus Airways объявила об осуществлении четырех спецрейсов Ларнака — Киев — Ларнака 28 ноября, 12 и 26 декабря 2020 года и 9 января 2021 года, но только для отдельных категорий граждан.

Ранее Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по распространению в них коронавируса.