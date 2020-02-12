Украинцы курить стали заметно меньше, а налогов с табака платить больше

Реализация сигарет в Украине в 2019 году уменьшилась на 11 млрд штук или на 20% по сравнению с 2018 годом.

Об этом со ссылкой на данные Государственной налоговой службы сообщает Украинский центр контроля над табаком ОО "Жизнь".

В то же время, по данным Госказначейства, в январе-декабре 2019 года от табачных акцизов в госбюджет поступило 44,14 млрд грн — это на 0,6 млрд (1,3%) больше, чем в 2018 году.

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"Ожидалось, что рост поступлений будет гораздо больше, потому что ставка акциза была повышена на 20% в январе и дополнительно на 9% в июле 2019 года. Такой умеренный рост акцизных поступлений обусловлен рядом факторов, таких как дальнейшее сокращение потребления табака в Украине и уменьшение контрабанды сигарет из Украины в страны Европы", — отметил эксперт Украинского центра контроля над табаком ОО "Жизнь" Константин Красовский.

"Однако основным фактором стали действия табачной индустрии, которые называются форестелинг. Эти действия заключаются в искусственном увеличении оптовой реализации сигарет и акцизных платежей накануне роста ставки акциза", — добавил он.

По словам эксперта, это делается для того, чтобы заплатить акцизы по меньшей ставке, а потом продать сигареты в розничной торговле в те месяцы, когда ставка будет выше.

"Рост поступлений может быть больше, если задействовать меры по предотвращению искусственному уменьшению налоговых платежей табачными производителями", — подчеркнул Красовский.

Указано, что объемы продаж сигарет в Украине в 2019 году существенно уменьшились. За январь-декабрь 2019 года на внутренний рынок реализовано 43,3 млрд произведенных сигарет. Вместе с импортом реализация составила примерно 45 млрд сигарет — на 11 млрд сигарет или на 20% меньше, чем в 2018 году.

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Как известно, действующим законодательством предусмотрено ежегодное повышение ставки акциза на 20% в период до 2025 года.

Ранее сообщалось, что сигареты могут исчезнуть с прилавков в Украине, а их продажу запретят всем лицам, не достигшим 21 года. Комитет по вопросам здоровья нации при Верховной Раде 30 января 2020 года презентовал новый антитабачный законопроект №2813 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака".