Экономика 1 час назад

Украинцы за год выпили 3 млн декалитров водки на 15 млрд грн

Всего за 2019 год украинцы купили около 3 млн декалитров водки и ликеро-водочных напитков

Украинцы за год выпили 3 млн декалитров водки на 15 млрд грн Украинцы за год выпили 3 млн декалитров водки на 15 млрд грн
Продажи водки. Фото: "РБК-Украина"

В 2019 году продажи водки и ликеро-водочных напитков в розницу в Украине составляли 15,6 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Указано, что в пересчете на абсолютный алкоголь, объем розничных продаж водки и ликеро-водочных напитков в течение отчетного периода составил около 3 млн декалитров.

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Согласно данным Госстата, больше всего в розницу купили водки и ликеро-водочных изделий жители Киева — на 3,6 млрд грн.

Немало соответствующей продукции приобрели и жители Днепропетровской (1,5 млрд грн), Киевской (1,4 млрд грн) и Львовской (1,3 млрд грн) областей.

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Статистические данные также свидетельствуют о том, что украинцы, как правило, покупают водку и ликеро-водочные изделия отечественного производства. В частности, продажи водки украинского производства составили 1 млрд грн, что составляет 65,8%. Остальные — 34,2% — импортный продукт.

Напомним, в марте 2019 года алкогольная продукция отечественного производства в Украине подорожала в диапазоне от 8,6% до 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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