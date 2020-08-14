  • Главная
  • Политика и экономика
40 минут назад

Украинские психологи открыли доступ к бесплатным консультациям для граждан Беларуси

Все белорусы, которые хотят поделиться переживаниями, могут получить поддержку от специалиста онлайн

Фото: Rémi Walle / Unsplash Фото: Rémi Walle / Unsplash
Фото: Rémi Walle / Unsplash

Украинская интернет-платформа бесплатных психологических консультаций "Расскажи мне" открыла доступ гражданам Беларуси в связи с протестами в их стране. Об этом рассказали представители площадки.

"Изначально мы решили создать мультифункциональную платформу "Расскажи мне", чтобы предупредить кризис психического здоровья украинцев, связанный с эпидемией COVID-19. Платформа помогает получить качественную психологическую консультацию тем, кто в этом нуждается. Сегодня мы открываем доступ к подаче заявок и для граждан Беларуси, чтобы оказать поддержку и помощь", — рассказывает Виктор Березенко, основатель Института когнитивного моделирования.

Кратко и по делу в Telegram

Представители платформы отметили, что все белорусы, которые чувствуют тревогу, мучаются от панических атак и хотят поделиться переживаниями со специалистом, могут оставить заявку на сайте, и им обязательно предоставят бесплатную высококачественную психологическую консультацию.

Команда проекта подчеркивает, что владеет русским языком, а поэтому при обращении поймет и услышит нуждающихся в помощи. При этом, хотя сайт платформы и оформлен на украинском языке, однако оставить заявку при необходимости поможет программа перевода.

"Мы понимаем, насколько важно сейчас для вас получить поддержку, в том числе и психологическую. Наши специалисты готовы оказать бесплатную помощь тем, кому она сейчас необходима", — говорит Светлана Павелецкая, СЕО Института когнитивного моделирования.

Читайте также:
К забастовкам в Беларуси присоединилось метро Минска: Лукашенко пугает последствиями

Отметим, платформа создана в Украине в 2020 году научно-исследовательской компанией "Институт когнитивного моделирования". Ее задача — предоставить качественную психологическую помощь всем, кто в этом нуждается.

Около 100 специалистов-волонтеров когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) обработали уже более 1700 заявок и провели более 5500 часов консультаций.

Институт когнитивного моделирования также запустил самые популярные телеграм-каналы в стране. Компания предоставляет полный спектр решений для социальных коммуникаций.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Беларусь освободила 3 задержанных украинцев, власти договариваются о еще одном
Беларусь освободила 3 задержанных украинцев, власти договариваются о еще одном
ЦИК Беларуси объявил официальные результаты выборов: победил Лукашенко
ЦИК Беларуси объявил официальные результаты выборов: победил Лукашенко
К забастовкам в Беларуси присоединилось метро Минска: Лукашенко пугает последствиями
К забастовкам в Беларуси присоединилось метро Минска: Лукашенко пугает последствиями
Загрузка...
Новое видео
Есть вопросы: Что говорят украинцы о протестах в Беларуси / Delo.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Пятый день протестов в Беларуси: в МВД отрицают избиение и пытки задержанных

  3. В Украине остановлены заочные дела по Майдану и захвату Крыма

  4. Антирекорд снова побит: за сутки в Украине подтвердили 1732 новых случая коронавируса

  5. Член Нацсовета при президенте Зеленском Татьяна Попова была в розыске за кражу $ 7 млн

Загрузка...