  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

Украинский финансовый рынок лишился еще одного банка

Ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным.

Украинский финансовый рынок лишился еще одного банка Украинский финансовый рынок лишился еще одного банка
Фото: ФГВФЛ

3 марта 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о государственной регистрации прекращения ПАО "Легбанк" как юридического лица.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным.

Согласно статье 52 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", требования кредиторов к банку, которые были недовольны недостаточностью его имущества, считаются погашенными.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщалось, 26 февраля 2015 года НБУ решил ликвидировать неплатежеспособный Легбанк.

Читайте также:
В Украине ликвидировали еще один банк

Банк был отнесен к категории неплатежеспособных постановлением НБУ от 27 ноября 2014 года.

Легбанк был основан в 1989 году. По его данным, на 1 июля 2014 года среди акционеров финучреждения не было лиц, владевших более 10% уставного капитала.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Страховая компания приняла решение о ликвидации после 20 лет работы на украинском рынке
Страховая компания приняла решение о ликвидации после 20 лет работы на украинском рынке
Фонд гарантирования продлил сроки ликвидации "ожившего" банка
Фонд гарантирования продлил сроки ликвидации "ожившего" банка
Банк Пшонки в шаге от полной ликвидации
Банк Пшонки в шаге от полной ликвидации
Загрузка...
Новое видео
Когда в Киеве можно будет пить воду из-под крана?

Новости дня

  1. Украинский финансовый рынок лишился еще одного банка

  2. Гончарук решил исповедаться перед украинцами (ВИДЕО)

  3. В Украине объемы незаконной вырубки леса возросли в семь раз — Гослесагентство

  4. Кошмарное ДТП под Киевом: фура разорвала легковушку, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)

  5. Под Тернополем ЗАЗ протаранил иномарку (ФОТО)

Загрузка...