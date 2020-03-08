Украинский финансовый рынок лишился еще одного банка

3 марта 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о государственной регистрации прекращения ПАО "Легбанк" как юридического лица.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным.

Согласно статье 52 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", требования кредиторов к банку, которые были недовольны недостаточностью его имущества, считаются погашенными.

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Как сообщалось, 26 февраля 2015 года НБУ решил ликвидировать неплатежеспособный Легбанк.

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Банк был отнесен к категории неплатежеспособных постановлением НБУ от 27 ноября 2014 года.

Легбанк был основан в 1989 году. По его данным, на 1 июля 2014 года среди акционеров финучреждения не было лиц, владевших более 10% уставного капитала.