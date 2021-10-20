Политика и экономика 10 минут назад

Украинским банкам запретили принимать российские рубли для депозитов

При этом с купюрой в 200 рублей банкам по-прежнему запрещено иметь дело в принципе

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины запретил коммерческим банкам принимать наличные российские рубли для зачисления на депозиты физлиц. Соответствующее дополнение в инструкцию по ведению кассовых операций регулятор внес постановлением №103 от 8 октября.

Документ вступит в силу 21 ноября и будет действовать, пока будет в силе закон об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины.

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Согласно принятому постановлению, банкам, их филиалам и отделениям запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличности иностранной валюты государства-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц на период действия упомянутого закона.

При этом в этом же пункте инструкции остается норма о том, что банкам запрещено в принципе осуществлять кассовые операции и операции по торговле с другими банками с банкнотами и монетами РФ с изображением карт с отображением оккупированных территорий Украины или объектов, на них расположенных.

Таковой считается введенная в 2017 году купюра в 200 рублей, на которой изображены два объекта в Севастополе — Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям на Графской пристани, а также очертания Крыма с указанием самого Севастополя.

Отметим при этом, что, согласно последним данным НБУ, на конец августа 2021 года объем депозитов домохозяйств в украинских банках  в российских рублях составлял лишь 321 млн грн в эквиваленте. Для сравнения — в евро этот показатель составил 53,8 млрд грн, в долларах — 228,4 млрд грн, а в национальной валюте — 455,6 млрд грн.

При этом на конец августа 2020 года рублевые депозиты лежали в сумме 232 млн грн, то есть за год выросли примерно на 40%. Максимальным же этот показатель в прошлые годы был на конец 2013 года — 889 млн грн, а минимальным — на конец 2018 года — 172 млн грн.

Источник фото: Depositphotos

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