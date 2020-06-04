Украину может накрыть волна исков граждан к государству — Валентин Сердюк

В случае признания Конституционным судом неправомерности решений ВРУ и Кабинета Министров об ограничении прав и свобод граждан в целях борьбы с распространением COVID-19, Украину накроет волна исков со стороны предпринимателей, госслужащих и других категорий граждан, — считает доктор юридических наук, судья Кассационного гражданского суда в составе ВСУ Валентин Сердюк.

"Ограничительные меры, которые были приняты правительством и народными депутатами в период карантина, согласно Конституции, возможны только в условиях чрезвычайного и военного положения, которые в Украине объявлены не были, — говорит Валентин Сердюк. — Это означает, что ограничение доступа к медобслуживанию, прав граждан на мирные собрания, пересечение границ, ведения предпринимательской деятельности противоречат Основному закону".

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Юрист отмечает, что если Конституционный суд признает этот факт, государству также придется компенсировать заработные платы бюджетникам, нардепам, судьям, прокурорам. И тогда создавшийся прецедент приведет к массовым искам граждан как в отношении работодателей, так и государства.

Напомним, Пленум Верховного Суда обратился в Конституционный Суд за оценкой карантинных ограничений 25 мая 2020 года. Решение КСУ должно быть вынесено до 25 июня 2020 года.