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Банки 3 часа назад

Укрэксимбанк отсудил 6 млрд грн долга по кредиту на строительство небоскреба Sky Towers

В 2019 году стороны договорились о реструктуризации долга, но в итоге это ни к чему не привело, и банк обратился в суд

Sky Towers в 2017 году. Фото: Тимофей Беспятов, Delo.ua Sky Towers в 2017 году. Фото: Тимофей Беспятов, Delo.ua
Sky Towers в 2017 году. Фото: Тимофей Беспятов, Delo.ua

Хозяйственный суд Киева 2 февраля удовлетворил иск государственного Укрэксимбанка к ООО "Агентство офисного строительства", являющееся заказчиком строительства бизнес-центра Sky Towers в Киеве, решив взыскать с этой компании в пользу истца 5,95 млрд грн задолженности по кредитному договору от 25 мая 2007 года.

Как передает FinBalance, кредит был предоставлен компании Укрэксимбанком на финансирование строительства указанного общественного центра в Киеве по улице Шолуденко между пересечениями с проспектом Победы и улицей Борщаговской. Как отмечается в решении суда, заемщик нарушил свои кредитные обязательства (обеспеченные ипотекой).

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Как рассказал изданию директор департамента реструктуризации и взыскания Укрэксимбанка Олег Лазовский, у "Агентства офисного строительства" проблемы с обслуживанием кредита начались в 2014 году.

По словам представителя финучреждения, в августе 2019 года с целью урегулирования задолженности между банком и должником были достигнуты договоренности по финансовой реструктуризации. Однако задолженность так и не была реструктуризирована, поэтому уже новым менеджментом банка в июне 2020 года было решено начать процедуру принудительного взыскания.

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В госреестре конечным бенефициаром ООО "Агентство офисного строительства" указанный австралиец Дэвид Израэл.

В 2019 году, когда сообщалось о процедуре финансовой реструктуризации долговых обязательств этой компании перед Укрэксимбанком, среди связанных лиц должника числились компании "Таккадеро Трейдинг Лимитед", "ТКД Инвест", "Фирма "Занет" и "Симброрум Холдингс ЛЛС".

В госреестре кипрская "Таккадеро Трейдинг Лимитед" и киевское ООО "ТКД Инвест" и сейчас фигурируют в качестве учредителей ООО "Агентство офисного строительства".

Издание напоминает, что в материалах Печерского райсуда Киева еще от 15 августа 2016 года "Агентство офисного строительства" фигурировало в уголовном производстве по факту присвоения должностными лицами этой компании, самого Укрэксимбанка, а также ООО "Ант Япы" по предварительному сговору денежных средств в особо крупных размерах, полученных от госбанка на строительство Sky Towers

Отметим, что этот небоскреб, соседствующий со зданием киевского ЗАГСа, — один из самых известных проектов KDD Group — в свое время одного из крупнейших девелоперов в Украине.

Напомним также, что в сентябре 2020 года апелляционный суд подтвердил списание 1,2 млрд грн долга Укрэксимбанку обанкротившегося ЧАО "Галичина".

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