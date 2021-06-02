Укрэксимбанк выставил на продажу недвижимость на 1 млрд гривен

Государственный Укрэксимбанк выставил на открытую продажу большой пул коммерческой недвижимости в Киеве и других городах.

Об этом говорится в сообщении прессс-службы финучреждения.

"Среди объектов, выставленных на продажу есть уникальные по архитектурной ценности и локации сооружения. Эти объекты являются инвестиционно перспективными для компаний по управлению активами, девелоперов и других предприятий и организаций, которые планируют приобрести административные и производственные помещения, а также земельные участки для строительства", — сообщает пресс-служба.

Лоты банка с указанием всех существенных характеристик и возможностью предварительного ознакомления выставляются на электронные торги OpenMarket, которые организует и проводит госпредприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции.

Национальная электронная биржа осуществляет поиск потенциальных покупателей, проведение промо мероприятий и предоставление участникам электронных торгов комплексных консультационных услуг, в том числе по планированию стратегии участия в аукционе.

"Пул объектов общей оценочной стоимостью свыше миллиарда гривен включает в себя офисные центры на Подоле, дома на Печерске, земельный участок площадью 14 га в с. Чайки под Киевом, а также ряд складских и коммерческих помещений в регионах. Эта коммерческая недвижимость юридически чистая, находится в собственности банка и будет продана без обременений. Для организации открытых торгов и соблюдения принципов честной конкуренции мы привлекаем ГП "СЕТАМ" — авторитетную платформу по проведению электронных аукционов. Всю необходимую информационную поддержку будут осуществлять наши партнеры из Национальной электронной биржи, которые имеют большой опыт продажи недвижимости, в том числе знаковых объектов", — отметил директор департамента реструктуризации и взыскания Укрэксимбанка Олег Лазовский.

В банке надеются, что общая сумма в итоге будет значительно выше стартовой.

"Наш опыт в подобных сделках говорит о том, что на каждый аналогичный объект обычно претендуют 3-4 потенциальные покупателя, а стартовая стоимость возрастает в среднем на 40% при продаже на электронном аукционе", — рассказала управляющий партнер Национальной электронной биржы Евгения Божко.

В госпредприятии "СЕТАМ" также уверены в том, что сделки будут выгодными для банка.

"Мы умеем продавать подобные крупные пулы активов и успешно это делаем более 5 лет в сотрудничестве с украинскими банками. За это время в рамках добровольной реализации уже продано активов на более 3,8 млрд гривен. Укрэксимбанк стал нашим 21 банком-партнером", — отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.