  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

Укрэксимбанк выставил на продажу недвижимость на 1 млрд гривен

Среди предлагаемых к продаже активов есть уникальные по архитектурной ценности сооружения

Укрэксимбанк выставил на продажу недвижимость на 1 млрд гривен Укрэксимбанк выставил на продажу недвижимость на 1 млрд гривен

Государственный Укрэксимбанк выставил на открытую продажу большой пул коммерческой недвижимости в Киеве и других городах.

Об этом говорится в сообщении прессс-службы финучреждения.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Среди объектов, выставленных на продажу есть уникальные по архитектурной ценности и локации сооружения. Эти объекты являются инвестиционно перспективными для компаний по управлению активами, девелоперов и других предприятий и организаций, которые планируют приобрести административные и производственные помещения, а также земельные участки для строительства", — сообщает пресс-служба.

Лоты банка с указанием всех существенных характеристик и возможностью предварительного ознакомления выставляются на электронные торги OpenMarket, которые организует и проводит госпредприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции.

Читайте также:
Прибыль банков Украины с начала 2021 года сократилась в 2,5 раза

Национальная электронная биржа осуществляет поиск потенциальных покупателей, проведение промо мероприятий и предоставление участникам электронных торгов комплексных консультационных услуг, в том числе по планированию стратегии участия в аукционе.

"Пул объектов общей оценочной стоимостью свыше миллиарда гривен включает в себя офисные центры на Подоле, дома на Печерске, земельный участок площадью 14 га в с. Чайки под Киевом, а также ряд складских и коммерческих помещений в регионах. Эта коммерческая недвижимость юридически чистая, находится в собственности банка и будет продана без обременений. Для организации открытых торгов и соблюдения принципов честной конкуренции мы привлекаем ГП "СЕТАМ" — авторитетную платформу по проведению электронных аукционов. Всю необходимую информационную поддержку будут осуществлять наши партнеры из Национальной электронной биржи, которые имеют большой опыт продажи недвижимости, в том числе знаковых объектов", — отметил директор департамента реструктуризации и взыскания Укрэксимбанка Олег Лазовский.

В банке надеются, что общая сумма в итоге будет значительно выше стартовой.

"Наш опыт в подобных сделках говорит о том, что на каждый аналогичный объект обычно претендуют 3-4 потенциальные покупателя, а стартовая стоимость возрастает в среднем на 40% при продаже на электронном аукционе", — рассказала управляющий партнер Национальной электронной биржы Евгения Божко.

В госпредприятии "СЕТАМ" также уверены в том, что сделки будут выгодными для банка.

"Мы умеем продавать подобные крупные пулы активов и успешно это делаем более 5 лет в сотрудничестве с украинскими банками. За это время в рамках добровольной реализации уже продано активов на более 3,8 млрд гривен. Укрэксимбанк стал нашим 21 банком-партнером", — отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Лопнет ли пузырь? Что будет с рынком недвижимости в ближайшее время
Лопнет ли пузырь? Что будет с рынком недвижимости в ближайшее время
Украинская певица Alyona alyona продала на NFT-аукционе свой трек за криптовалюту
Украинская певица Alyona alyona продала на NFT-аукционе свой трек за криптовалюту
Доля безналичных операций в Украине достигла 60% — НБУ
Доля безналичных операций в Украине достигла 60% — НБУ
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. От партии "Свобода" требуют исключить из своих рядов Игоря Мирошниченко

  2. ВОЗ одобрила вакцину против Covid-19 от Sinovac

  3. В Киеве показали ЗиЛ Щербицкого, Bentley Кеннеди и сотни других ретроавтомобилей (ФОТО)

  4. "Есть развитие": замглавы ОП Тимошенко отметил работу Терехова во главе Харькова

  5. Закрытие "112 Украина", NewsOne и ZIK нарушает права человека — миссия ООН

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...