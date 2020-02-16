"Укроборонпром" заключил договор на 9 млн грн с подозреваемой в растрате фирмой

Государственный концерн "Укроборонпром" заключил договор без конкурса на более 9 млн грн с компанией, директора и владельца которой подозревают в растрате бюджетных денег.
Об этом сообщается в журналистском расследовании "Слідство-Інфо".
В частности, в материалах расследования говорится, что государственное предприятие "Луцкий ремонтный завод "Мотор" без конкурса заказало услуги по обновлению топливного склада в компании "Урс Групп" на более 9 млн грн. Договор стороны заключили 10 февраля, однако детальные условия до сих пор не были обнародованы.
Как отмечается, директора и владельца компании "Урс Групп" подозревают в растрате государственных денег. Компания в конце 2016 года заключила договор с "Комбинат "Рекорд" по ремонту сооружения для налива нефтепродуктов, однако работы фактически не были выполнены. В январе 2017 года суд арестовал деньги на банковских счетах компании.
Кроме того, компания "Урс Групп" фигурирует и в других уголовных процессах, связанных с уклонением от уплаты налогов и подделкой документов для получения строительной лицензии.
Ранее сообщалось, что госконцерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" в деле против завода "Артем". Российская компания требовала от завода "Артем" выплатить почти 55 млн грн за предварительные контракты.
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