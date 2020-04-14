Страхование и финуслуги 10 минут назад

UNIQA Group в три раза снижает выплаты дивидендов

Страховщик также принял решение не распределять прибыль, которая будет получена по итогам 2020 года

UNIQA Group в три раза снижает выплаты дивидендов UNIQA Group в три раза снижает выплаты дивидендов
Фото: Insurance Day

Австрийская страховая группа UNIQA Group опубликовала обновления прогнозных показателей на текущий год, поскольку пандемия Covid-19 негативно влияет на результаты Группы.

Как сообщает "Укрстрахование" со ссылкой на пресс-релиз UNIQA Group, первый квартал Группа завершила с убыточным показателем "в низком двузначном диапазоне миллионов евро".

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Группа частично учла рекомендацию европейского страхового регулятора EIOPA о необходимости перенести или отказаться от выплаты дивидендов акционерам, приняв решение снизить в три раза сумму дивидендов за 2019 год с 0,54 евро до 0,18 евро на одну акцию.

Кроме этого, принято решение не распределять прибыль, которая будет получена по итогам 2020 года.

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Из-за неопределенности эффекта пандемии на макроэкономические и финансовые показатели Группы, "UNIQA ожидает возможного отрицательного показателя прибыли до налогообложения в течение всего 2020 года".

Напомним, в феврале французская страховая группа AXA объявила о продаже своего бизнеса в Польше, Чехии и Словакии за 1,002 млрд евро.

По условиям соглашения, в собственность UNIQA Insurance Group (Австрия) переходит 100% операций в страховании жизни, пенсионного обеспечения, накопительного и страхования от несчастного случая.

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