Происшествия вчера, 15:52

В 3 раза больше, чем в Бейруте: в "Южном" хранится 9600 т аммиачной селитры (ФОТО, ВИДЕО)

Селитра фасована в биг-бегах и лежит под открытым небом

Амиачная селитра в порту "Южный". Фото: Perepichka News Амиачная селитра в порту "Южный". Фото: Perepichka News
Амиачная селитра в порту "Южный". Фото: Perepichka News

В морском порту "Южный" под открытым небом хранится 9600 тысяч тонн аммиачной селитры.

Это — в 3 раза больше того, что хранилось в Бейруте, сообщает Perepichka News.

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В Администрации морских портов Украины подтвердили наличие такого объема селитры в порту, но заверили, что все хранится с соблюдением норм и, как в Бейруте, взорваться точно не сможет.

"Всего в порту "Южный", согласно всем нормам и стандартам, сохраняется аммиачная селитра объемом 9600 тонн на причалах №1, 2 порта. Аммиачная селитра является фасованной в биг-бегах. В таком случае она не является взрывоопасной, что гарантирует соблюдение всех технологических требований", — говорится в сообщении.

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Также в АМПУ отметили, что перегрузка такого груза осуществляется в соответствии с общемировыми международными морскими правилами перевозки опасных грузов.

"Опасность представляет перегрузку аммиачной селитры навалом. Однако такой способ перевалки в порту "Южный" никогда не применялся", — уверяют в администрации.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел мощнейший взрыв. Пока основной версией называют взрыв 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна российского бизнесмена. Вероятно, все это время взрывоопасное вещество неправильно хранили на складах.

Известно о гибели 157 человек и ранении более 5000.

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил, что в результате взрыва несколько граждан Украины получили травмы, однако серьезно не пострадали.

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Сейчас в Бейруте чрезвычайное положение, поэтому контролировать безопасность в городе будет армия, а чрезвычайное положение могут продолжить и на более чем 14 дней.

Размер убытков от взрыва, по предварительным подсчетам, составляет 3-$5 млрд, но может быть и больше.

После взрыва президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить склады в стране с опасными материалами.

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