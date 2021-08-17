В Афганистане уже 120 украинцев обратились к дипломатам с желанием покинуть страну

К украинским дипломатам уже обратились 120 граждан Украины с желанием эвакуироваться из Афганистана, где власть захватила террористическая группировка "Талибан".

В аэропорту Кабула есть украинский самолет, но он не смог вылететь из-за того, что люди перекрыли взлетные полосы, заявил hromadske заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Накануне сообщалось о 90 украинцах, ожидающих эвакуации. Но, по словам замглавы МИД, количество украинцев, которые обращаются за помощью, продолжает расти.

"Проблемы со всем, в том числе и с вопросом, как безопасно доставить их (людей) в Кабул. Вторая часть — доставить безопасно людей в аэропорт: дороги перекрыты, непонятно, кем контролируются, повсюду стрельба. Несколько наших групп делали несколько безуспешных попыток добраться до аэропорта", — рассказал Енин.

Он объясняет, что в аэропорту есть гражданский сектор, находящийся под контролем "Талибана", который заняли тысячи людей, и военный сектор, который пока что контролируется американскими военными.

Известно, что с 16 августа афганская администрация закрыла воздушное пространство над Кабулом до дальнейших уведомлений.

"Вылет разрешен пока только военным самолетам, но ситуация постоянно меняется. В аэропорту Кабула стоит еще один самолет, который планировал лететь в Украину еще вчера (16 августа) утром, но из-за перекрытия полосы десятками тысяч людей он просто не мог сдвинуться с места", — доложили в министерстве.

Пока непонятно, когда этот самолет сможет вылететь из Кабула. Сейчас Украина работает с партнерами, собирает информацию о гражданах, дает рекомендации безопасности.

"Мы будем обращаться за помощью к другим странам и тоже по ходу вывозить иностранцев", — отметил Енин.

Как сообщалось, Украина 15 августа смогла вывезти из Афганистана 79 человек, в том числе 8 украинцев. Большинство эвакуированных — граждане Афганистана, 9 из них уже попросили о статусе беженца в Украине.

Енин рассказал, что иностранцы, у которых были Шенгенские визы или визы других государств, купили билеты и находились в Киеве в режиме транзита. Они вылетели в разные точки назначения в течение суток.

"Часть осталась в Киеве. С ними работают наши спецслужбы и миграционные органы, чтобы определиться с их последующим статусом", — сказал замминистра.

Также иностранцев, по словам Енина, отправили на самоизоляцию в одно из безопасных мест, где с ними будут работать врачи.

Напомним, с мая 2021 года в Афганистане идут активные военные действия. Они начались после объявления США о выводе войск из Афганистана, где те находились более 20 лет: сначала — для сдерживания "Талибана" и борьбы с террористами, совершавшими нападения на США, затем — для укрепления безопасности страны.

Вывод американских войск является предпосылкой начала мирного процесса, о котором стороны в Афганистане договорились еще в феврале 2020 года при посредничестве США. По условиям того договора, после вывода иностранных войск из Афганистана талибы и Кабул должны были начать внутренний диалог для политического решения своего противостояния.

Правительство Афганистана опасалось, что отсутствие американских войск в стране развяжет руки "Талибану" и приведет к постепенному захвату страны боевиками, что, собственно, и произошло.

15 августа талибы захватили Кабул, вошли в президентский дворец и планируют в ближайшее время объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан. Страна уже имела это название более 20 лет назад, когда "Талибан" контролировал тамошнюю власть. А президент Афганистана Ашраф Гани выехал из страны.