В авиакатастрофе на окраине Милана погиб румынский миллиардер

Пилотом самолета, который врезался в пустующее здание на окраине Милана в воскресенье, 3 октября, в результате чего погибли все восемь человек на борту, был миллиардер из Румынии Дан Петреску.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынский портал Digi24.

Самолет Pilatus PC-12, зарегистрированный в Румынии, прибыл в Милан 30 сентября. В воскресенье, в 14.04, самолет с восемью пассажирами на борту вылетел из аэропорта Линате, но сразу после взлета пилот почувствовал проблемы с управлением, как видно по бортовым регистраторам.

Всего через три минуты после взлета он внезапно потерял более 80 метров высоты. В 14.07 был зафиксирован последний сигнал самолета. Есть свидетели, которые утверждают, что самолет был охвачен пламенем еще до того, как разбился.

Всего в авиакатастрофе погибли 8 человек, в том числе ребенок.

Румынское Министерство иностранных дел сообщило, что среди погибших в авиакатастрофе в Сан-Донато Миланезе (Милан) были двое граждан Румынии, имевших двойное гражданство. Официальные источники сообщили Digi24.ro, что это жена миллиардера Дана Петреску и его сын.

Дану Петреску было 68 лет. Он создал сеть магазинов Real в Румынии, которую затем купила французская группа Auchan за 300 млн евро. Ему принадлежит несколько коммерческих парков в Бухаресте и за городом.

Петреску — один из крупнейших инвесторов в недвижимость в Румынии, в его портфеле земли по всей стране.

Он также один из крупнейших инвесторов в недвижимость в центре Бухареста, где ему принадлежит несколько многоквартирных домов. Десятки магазинов Metro, Auchan, Carrefour, Real, Billa были построены на его земле. Его состояние оценивается в более чем 3 млрд евро.

Напомним, четыре человека погибли в результате падения легкомоторного спортивного самолета WT-10 Advantic на частный жилой дом и последующего пожара в селе Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области.