  • Главная
  • Политика и экономика
10 минут назад

В Ивано-Франковской области самолет упал на жилой дом: погибли четверо (ФОТО, ВИДЕО)

Возникший пожар пока тушат силами ГСЧС

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Четыре человека погибли в селе Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области в результате падения легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом и последующего пожара.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, самолет рухнул около 13:40. Уже в 13:58 пожар удалось локализовать. К тушению привлечены 10 человек и три единицы техники ГСЧС.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Отметим, что в начале июля на Филиппинах разбился военный самолет с 92 людьми на борту: тогда погибли 17 человек.

Читайте также:
Под Николаевом разбился вертолет: есть жертвы (ФОТО)

В июне в Кемеровской области России потерпел крушение самолет со спортсменами-парашютистами на борту. В результате аварии  погибли по меньшей мере 9 человек.

В мае в белорусских Барановичах военный самолет рухнул на жилой район, в результате чего погиб экипаж воздушного судна. Сообщалось, что военные тогда готовились к воздушному показу ко Дню города.

Напомним также, что в конце марта в результате крушения самолета в штате Сонора на севере Мексики погибли шесть человек.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу в Бердянске (ФОТО)
Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу в Бердянске (ФОТО)
На Прикарпатье СБУ ликвидировала пророссийскую "ботоферму" (ФОТО)
На Прикарпатье СБУ ликвидировала пророссийскую "ботоферму" (ФОТО)
"Антонов" планирует производство самолетов в Канаде
"Антонов" планирует производство самолетов в Канаде
Загрузка...
Новое видео
Як з українських ресторанів McDonald's звозять сміття під Київ

Новости дня

  1. Realme выпустит флагманский смартфон с беспроводной зарядкой

  2. Билеты до 2 тысяч грн: УЗ обновила поезд в Запорожье вагонами с розетками и видеокамерами

  3. "Иногда лучше жевать, чем говорить" — Ткаченко ответил Саакашвили на обвинения в коррупции

  4. "Газпром" отказался увеличить транзит газа в Европу через Украину в августе

  5. Які переваги відчувають компанії, що обрали соціально відповідальний вектор розвитку?

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...