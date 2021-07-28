В Ивано-Франковской области самолет упал на жилой дом: погибли четверо (ФОТО, ВИДЕО)

Четыре человека погибли в селе Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области в результате падения легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом и последующего пожара.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, самолет рухнул около 13:40. Уже в 13:58 пожар удалось локализовать. К тушению привлечены 10 человек и три единицы техники ГСЧС.

Отметим, что в начале июля на Филиппинах разбился военный самолет с 92 людьми на борту: тогда погибли 17 человек.

В июне в Кемеровской области России потерпел крушение самолет со спортсменами-парашютистами на борту. В результате аварии погибли по меньшей мере 9 человек.

В мае в белорусских Барановичах военный самолет рухнул на жилой район, в результате чего погиб экипаж воздушного судна. Сообщалось, что военные тогда готовились к воздушному показу ко Дню города.

Напомним также, что в конце марта в результате крушения самолета в штате Сонора на севере Мексики погибли шесть человек.

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