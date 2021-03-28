В Барселоне провели экспериментальный концерт для 5 тысяч зрителей (ФОТО, ВИДЕО)

27 марта в испанском городе Барселоне на спортивной арене Палау Сан-Жорди был проведен экспериментальный концерт для пяти тысяч зрителей.

Как сообщает Deutsche Welle, мероприятие организовали, чтобы проверить, насколько безопасно проводить такие массовые мероприятия, когда все гости имеют отрицательный тест на COVID-19.

В издании отмечают, что этот концерт стал первым массовым мероприятием в городе с начала пандемии COVID-19.

Концерт состоялся на арене, которая обычно вмещает до 24 тысяч человек. Стоимость билетов составляла от 23 до 28 евро и включала цену теста на коронавирус и защитной маски для лица.

Их ношение было обязательным, люди могли снимать маски только когда ели или пили в специально отведенных для этого местах.

По информации La Vanguardia, перед концертом всем зрителям пришлось сделать тест на коронавирус. При этом, были обнаружены шесть положительных результатов.

На концерт могли прийти только зарегистрированные лица в возрасте от 18 до 65 лет со смартфонами, параметры которых позволяют получать результаты тестирования. Участники также должны были поделиться информацией о себе с министерством здравоохранения Испании.

Посетители концерта должны сообщить исследователям, если они заразятся коронавирусом в течение следующих недель. Далее на основе этих данных исследователи проанализируют уровень заражения среди этих пяти тысяч человек по сравнению с показателями среди всего населения, чтобы проверить, есть ли какие-то расхождения, которые могут указывать на влияние концерта.

Местная власть поддержала проведение эксперимента. Он был организован при поддержке барселонского фонда Борьба со СПИДом и инфекционными болезнями, который в декабре 2020 года провел похожее исследование, но в присутствии 500 зрителей на концерте.