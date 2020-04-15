В Британии 99-летний житель собрал 8 млн евро для борьбы с коронавирусом, ходя вокруг дома

В Великобритании 99-летний ветеран армии Том Мур собрал более 8 млн евро для помощи Национальной службе здравоохранения в борьбе с коронавирусом.

Для этого он решил 100 раз пройти вокруг собственного дома, сообщает BBC.

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Британец пообещал до своего дня рождения, которое у него в конце апреля, без посторонней помощи пройти 2,5 км. Для этого ему нужно 100 раз пройти по своему 25-метровому двору.

Ежедневно с 8 апреля Мур проходит около 10 кругов вокруг дома. Он предполагает, что сможет преодолеть 2,5 км даже раньше, чем к своему дню рождения.

"Я делаю (круги) в день, так в итоге я достигну 100, а потом я пройдусь еще немного", — рассчитывает Том Мур.

8 апреля мужчина призвал всех, кто его поддерживает, пожертвовать деньги для помощи медикам. Он планировал собрать 1000 фунтов стерлингов (примерно 1200 евро).

По состоянию на 15 апреля, на предложение Мура откликнулись более 400 тысяч человек со всего мира. Сейчас ему удалось собрать более 8 млн евро.

Предполагается, что деньги потратят на помощь врачам, которые борются с пандемией коронавируса.

Известно, что Мур служил в армии во время Второй мировой войны. В частности он служил в Индии и Мьянме.

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Напомним, по состоянию на утро 15 апреля в мире коронавирусом заразились 2 млн и 65 человек. Из них 126 754 пациентов умерли, и 484 597 — выздоровели.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 среды в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая коронавируса.