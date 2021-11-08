В Черновцах объявили карантин из-за белки

В черновицком парке имени Шевченко белка покусала двух человек, у животного обнаружили бешенство. Из-за этого на нескольких улицах Черновцов объявили карантин.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.

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"У белки, которая накануне покусала двух людей, обнаружили бешенство. Из-за этого случая на улицу Первомайскую и переулок Топоровский накладывают карантинные ограничения. Также зоной риска является улица Садовая и парк культуры и отдыха имени Шевченко", — говорится в сообщении.

В связи с карантином обследуют животных с прилегающих улиц и сделают им прививки, чтобы ликвидировать очаг бешенства.

Кроме этого, проведут вынужденную дезинфекцию в районе отлова и передержки белки (конный двор).

Белка, искусавшая людей, умерла. Пострадавшим проводят курс иммунизации от бешенства, добавили в горсовете.

Отметим, бешенство — опасное, острое, заразное, чрезвычайно тяжелое и неизлечимое заболевание, которое неизбежно заканчивается смертью. Болеют им люди и все теплокровные животные, как домашние, так и дикие.

Для предотвращения возникновения бешенства нужно регулярно проводить прививку домашних питомцев против бешенства. В случае укусов дикими, беспризорными животными следует пройти курс антирабических прививок в стационарном отделении медицинского учреждения. Эти прививки на сегодняшний день единственное эффективное средство профилактики, чтобы не умереть от бешенства.