Экономика 50 минут назад

В Эстонии заявили о приоритетности выдачи виз украинцам для работы на полях

Чиновник мотивирует необходимость в дополнительных рабочих руках сезонной нагрузкой на сельхозотрасль

Урмас Круузе. Фото: скриншот видео Postimees Урмас Круузе. Фото: скриншот видео Postimees
Урмас Круузе. Фото: скриншот видео Postimees

Министр по делам сельской жизни Эстонии Урмас Круузе предлагает в первоочередном порядке выдавать рабочие визы гражданам Украины, направляющимся в Эстонию для работы в сельскохозяйственном секторе. Об этом сообщает Postimees.

Эстонский чиновник мотивирует необходимость в дополнительных рабочих руках ростом нагрузки на сельское хозяйство при подготовке полей в весенние месяцы. Круузе отмети, что большинство сезонных рабочих местные производители сельхозпродукции намерены использовать для сбора урожая начиная с июня, но некоторая помощь также будет необходима для посадки и подготовки.

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"Так как это все-таки сезонные рабочие, важно, чтобы в делопроизводстве не возникали неоправданные задержки. Понятно, что на весь процесс влияют ограничения и требования, вытекающие из кризиса Covid-19", — добавил он.

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По данным эстонских сельскохозяйственных организаций, сезонная потребность в иностранной рабочей силе составляет от 1500 до 2000 человек. Всего в растениеводстве и животноводстве в балтийской стране работает более 13 тысяч человек.

При этом Круузе отмечает, что эстонские фермеры по-прежнему предпочитают местную рабочую силу.

"Однако из-за специфики отрасли, в том числе сезонности, не всегда реально найти сотрудников на месте, и в таких случаях компании смотрят дальше. Так было уже много лет, и мы видим ту же тенденцию в соседних с нами странах", — пояснил чиновник.

Напомним также, что в прошлом году Эстония начала принимать заявки на электронные визы для фрилансеров, дающие возможность работать в стране до одного года.

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