Эстония принимает заявки на первые визы для фрилансеров

Эстонская Digital Nomad Visa (DNV) позволит удаленным работникам со всего мира легально находиться в стране до 1 года.

Как сообщает пресс-служба программы Правительства Эстонии e-Residency, подать заявку на ее получение можно уже с 1 августа на английском, эстонском или русском языке.

В зависимости от того, сколько планирует находиться в стране удаленный сотрудник, предлагают два вида визы — короткая (C-visa) и долгосрочная (D-visa). Цена D визы — 100 евро, а С — 80 евро.

Все аппликанты пройдут тщательный отбор по процедуре получения других виз. Основные требования:

– подтверждение статуса удаленного работника или цифрового кочевника;

– подтверждение месячного дохода за последние 6 месяцев;

– подтверждение, что на счету есть минимум 116,80 евро на день (или 3 504 евро на первый месяц).

Digital Nomad Visa — это инновация от правительства Эстонии после запуска программы электронного резидентства в 2014 году.

"Мы поддерживаем разработку Digital Nomad Visa уже почти два года. E-Residency изменило подход к ведению бизнеса, а DNV изменит подход к работе", — говорит управляющий директор e-Residency Отт Ваттер.

В отличие от уже существующих виз такого типа, Эстония предлагает ее не только цифровым кочевникам, но и людям, которые работают по контракту на компанию, находящуюся за пределами Эстонии.

Кроме того, это хорошая возможность для электронных резидентов. Виза позволит настроить бизнес в ЕС легально находясь в Эстонии.

В частности, цифровая виза кочевников позволит иностранцам, которые заняты на работах независимо от места и времени, в основном, в области технологий, финансов или маркетинга, работать в Эстонии до года.

Таким образом, к примеру, жителю Италии не нужно будет выдавать себя за туриста, если он пожелает остаться на некоторое время поработать в Таллине.

Как пишет Sifted, сегодня это большая проблема для тех, кто работает и путешествует: у таких людей преимущественно туристические визы, а значит даже удаленная работа в другой стране — не совсем законный вариант. Digital Nomad Visa в Эстонии эту проблему решает.

Прежде чем подать заявку на получение цифровой визы для кочевников, следует убедиться, что авиасообщение между Украиной и Эстонией восстановлено. Это можно сделать на сайте МИД Эстонии.

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Больше деталей о получении визы можно найти по ссылке.

Напомним, власти островного государства Барбадос, которое расположено в Карибском море, разработали специальную программу по привлечению на Барбадос иностранцев, работающих дистанционно, через интернет.

По данным исследования платежной платформы Payoneer, украинские фрилансеры зарабатывают от $650 до $2100 в месяц. При этом, средняя заработная плата в Украине на январь 2020 года составила примерно $400 (10 727 грн).

Лидерами по количеству фрилансеров традиционно являются сферы графического и веб-дизайна, программирования. Самые высокие заработные платы тоже в IT. Среднемесячные доходы варьируются от $1300 до $2100.