Общество 60 минут назад

В Украине более трети граждан хотели бы продолжать удаленную работу — опрос

Почти половина украинцев (48%) считают, что, несмотря на ослабление карантина, работодатели должны предоставить возможность работать удаленно до окончательной стабилизации ситуации

Удаленная работа. Фото: из открытых источников Удаленная работа. Фото: из открытых источников
Удаленная работа. Фото: из открытых источников

Более трети украинцев во время карантина по коронавирусу оценили преимущества удаленной работы и хотели бы работать так и в дальнейшем.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного кадровым порталом grc.ua.

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Согласно релизу, по результатам опроса, 37% респондентов хотели бы продолжать работать из дома, а почти каждый пятый (21%) опрошенный считает: опасность вируса еще не прошла, поэтому отменять удаленный формат еще рано.

Чуть меньше (19%) участников опроса наоборот не смогли привыкнуть к надомной работе и хотят скорее вернуться в офисы.

Еще 15% опрошенных декларируют готовность к такому возвращению, однако при условии, если работодатель осуществит дополнительные шаги для защиты здоровья сотрудников.

В варианте "Другое" (9% всех ответов) чаще всего фигурируют пожелания иметь гибкий график и миксовать надомную и офисную работу.

"То, что гибкий график работы видится оптимальным или желательным в нынешних условиях, отметили респонденты, отвечая на вопрос о том, какие именно дополнительные шаги должны сейчас осуществить работодатели. Такой вариант выбрали 62% опрошенных", — говорится в сообщении.

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По данным опроса, еще почти половина респондентов (48%) считают, что, несмотря на ослабление карантина, работодатели должны предоставить возможность работать удаленно до окончательной стабилизации ситуации.

43% опрошенных считают, что в компаниях должны быть усилены санитарно-гигиенические нормы, а 38% — что работодатели должны обеспечить корпоративный трансфер, помогая сотрудникам избегать скоплений людей.

О желании иметь страховку заявил 36% респондентов, еще почти каждый пятый (21%) считает, что бизнес должен выделять дополнительный бюджет на оздоровление сотрудников. Лишь 2% опрошенных полагают, что никаких дополнительных шагов работодатели осуществлять не должны.

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Как сообщалось, по данным исследования "OLX Работа", в апреле по сравнению с февралем 2020 года количество запросов "удаленная работа" выросло на 83%.

Согласно исследованию Европейской Бизнес Ассоциации, 62% опрошенных руководителей компаний сообщили, что рассматривают в будущем вариант полного или частичного изменения режима работы, возможность перехода на "удаленку". Компании планируют внедрение удаленного режима работы на постоянной основе.

Напомним, ранее стало известно, что только 9% сотрудников хотят вернуться в докарантинный режим работы.

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