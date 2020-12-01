В горах Румынии обнаружили второй искусственный монолит, как в Юте

Металлический монолит, похожий на тот, что был обнаружен в американском штате Юта, появился на склоне холма в Румынии, рядом с исторической крепостью. Об этом пишет Daily Mail.

Таинственная трехмерная конструкция появилась за день до исчезновения монолита в Юте.

Блестящий столб обнаружили на холме Батка Доамней в городе Пьятра-Нямц на севере Румынии в прошлый четверг, 26 ноября 2020 года. Он находится в нескольких метрах от известной археологической достопримечательности — двухтысячелетней Петродавской дакийской крепости, форта, построенного древними даками между 82 годом до нашей эры и 106 годом нашей эры. Это совсем рядом с украинской границей — в 3,5 часах езды от Черновцов и около 11 из Киева.

В отличие от монолита из Юты, который был параллелепипедом, румынский монолит представляет собой треугольную призму.

"Мы начали изучать странный внешний вид монолита, — говорит официальный представитель департамента культуры и исторического наследия Нямц Рочана Джосану. — Мы еще не знаем, кто владелец монолита. Он находится в охраняемой зоне на месте археологических раскопок. Прежде, чем что-то там устанавливать, им нужно было разрешение нашего учреждения, которое затем должно быть одобрено Министерством культуры".

Напомним, ранее странный металлический параллелепипед появился в горах штата Юта, США. Его заметили пролетающий мимо патруль Департамента общественной безопасности штата Юта, который помогал коллегам из отдела природных ресурсов считать снежных баранов.

3-метровый монолит тут же сравнили с монолитом из научно-фантастического фильма Стенли Кубрика по роману Артура Кларка "2001: Космическая одиссея", который исследовал и способствовал развитию разумной жизни.

Структура исчезла в пятницу, 27 ноября. "Мы получили достоверные сообщения о том, что незаконно установленное сооружение, именуемое "монолитом", было удалено с государственных земель Бюро землепользования (BLM) неизвестной стороной. BLM не удалил строение, которое считается частной собственностью. Мы не расследуем преступления, связанные с частной собственностью, которыми занимается местный шериф. Структура получила международное и национальное внимание, и мы получили сообщения о том, что человек или группа людей удалили ее вечером 27 ноября", — написали в Facebook Бюро землеустройства штата Юта.









