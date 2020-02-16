Политика 50 минут назад

В Харькове открыли консульство Казахстана

В бывшей столице Украины появилось почетное консульство Казахстана

В Харькове открыли консульство Казахстана В Харькове открыли консульство Казахстана
Открытие почетного консульства Казахстана в Харькове. Фото: Харьковская ОГА

В Харькове открылось почетное консульство Казахстана.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

Указано, что в церемонии открытия приняли участие посол Казахстана в Украине Самат Ордабаев и первый заместитель председателя ХОГА Виталий Погосян.

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Ранее в городе Филадельфия Соединенных Штатов Америки открылось почетное консульство Украины.

Напомним, весной 2019 года почетные консульства Украины открылись в столице итальянского острова Сардиния — городе Кальяри, а также в польском городе Катовице.

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Перед этим посол Украины в Польше Андрей Дещица анонсировал, что Украина планирует открыть еще 3 консульства в Польше — генеральное во Вроцлаве и два почетных — в Катовице и Кельце.

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