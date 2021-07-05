В июне Украина вывезла рекордный объем лома, нужен временный запрет на экспорт, — эксперт

Уже в августе украинские меткомбинаты могут остановиться из-за нехватки металлолома, поскольку в июне его экспорт побил рекорд.

Об этом сообщил руководитель Центра политического анализа Владимир Головко, передает издание Uaprom.info.

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"Все мы прекрасно знаем, какая сейчас конъюнктура на внешних рынках металлопродукции и металлургического сырья. Плюс ситуация осложняется тем, что самого металлолома не хватает, и турецкие металлурги готовы его приобретать по любой цене. В связи с этим экспорт металлолома из Украины растет в геометрической прогрессии", — сказал он.

По его словам, в 1 полугодии 2021 года экспорт металлолома из Украины составил порядка 231 тыс. т, тогда как за весь прошлый год — 36 тыс. т.

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"Мы видим 6-кратный рост экспорта лома. Более того, с каждым месяцем поставки только увеличиваются. Так, уже в апреле объемы вывоза составляли 38 тыс. т, а в мае они увеличились уже до 60 тыс. т, а по итогам июня — рекордные 85 тыс. т. Это уже серьезный показатель, это месячное потребление одного крупного комбината, а пошлина в 58 евро/т, по сути, перестала сдерживать экспорт лома", — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что ситуация будет только усугубляться, поскольку РФ повысила пошлину на экспорт лома с 45 до 70 евро/т, Казахстан и Киргизия запретили экспорт лома за пределы ЕАЭС, а в ЕС лоббируют запрет на экспорт лома в связи с необходимостью выполнять нормы Green Deal.

"В таких условиях Украина становится самым незащищенным и легкодоступным источником лома для Турции, крупнейшего в мире импортера лома. А я напомню, что украинский рынок ломозаготовки два года подряд устанавливал антирекорды. Так, в 2019 году ломосбор составил 3,1 млн. т, в 2020 году — 2,9 млн. т. Последняя цифра — это исторический минимум", — констатировал В. Головко.

Как отметил эксперт, сейчас существуют реальная угроза того, что украинская металлургия останется без стратегического сырья. "Я напомню, что ни одна технология не позволяет производить сталь без металлолома. Это значит, что уже в августе нас ждут остановки металлургических комбинатов, платящих налоги, обеспечивающих приток валютной выручки и занятость в индустриальных регионах Украины", — отметил он.

В. Головко также сообщил, что единственным выходом в сложившейся ситуации может стать временный запрет на экспорт металлолома из Украины.

"Мы видим, что восстановление мировой экономики вызвало резкий рост спроса на лом. И многие страны не гнушаются вводить временные запреты из соображений национальной безопасности. Таким путем пошли Аргентина, ОАЭ, Армения, ЮАР. Украине также нужно временно запрещать экспорт лома. Это будет грамотной экономической политикой государства, задача которого не "кормить" турецких металлургов, а развивать свою промышленность", — подчеркнул эксперт.