В итальянском Милане произошло землетрясение: самое мощное за 500 лет

Вблизи итальянского города Милан произошло землетрясение магнитудой 3,9 баллов.

Это — сильнейшие подземные толчки за последние 500 лет для этой местности, сообщает Ansa.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что землетрясение произошло 17 декабря в 16:59 по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 56 км и всего в шести километрах от черты города.

Как отмечается, жители разных городов северной Италии чувствовали колебания земной поверхности и подземные толчки. Из-за обеспокоенности они звонили в службу спасения.

В то же время о возможных пострадавших или разрушениях не сообщается.

Известно, что самое сильное землетрясение магнитудой 5 баллов зафиксировано в этом регионе 26 ноября 1396 года. Его эпицентр располагался в городе Монца — ныне пригород Милана.

"Миланский район является областью, которая в историческом плане никогда не испытывала большой сейсмичности. Глядя на исторический каталог землетрясений, нам нужно вернуться на 500 лет назад, чтобы выявить двойной толчок, подобный нынешнему, с эпицентром в Милане и силой 3,7 балла", — сказала эксперт Национального института геофизики и вулканологии Лусия Луге.

Ранее на итальянском острове Сицилия проснулся крупнейший действующий вулкан Европы Этна.