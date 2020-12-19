Происшествия 10 минут назад

В итальянском Милане произошло землетрясение: самое мощное за 500 лет

О возможных пострадавших или разрушениях не сообщается

Милан. Фото: Википедия Милан. Фото: Википедия
Милан. Фото: Википедия

Вблизи итальянского города Милан произошло землетрясение магнитудой 3,9 баллов.

Это — сильнейшие подземные толчки за последние 500 лет для этой местности, сообщает Ansa.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что землетрясение произошло 17 декабря в 16:59 по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 56 км и всего в шести километрах от черты города.

Как отмечается, жители разных городов северной Италии чувствовали колебания земной поверхности и подземные толчки. Из-за обеспокоенности они звонили в службу спасения.

В то же время о возможных пострадавших или разрушениях не сообщается.

Известно, что самое сильное землетрясение магнитудой 5 баллов зафиксировано в этом регионе 26 ноября 1396 года. Его эпицентр располагался в городе Монца — ныне пригород Милана.

Читайте также:
Сильное землетрясение произошло вблизи турецкого Измира (ФОТО, ВИДЕО)

"Миланский район является областью, которая в историческом плане никогда не испытывала большой сейсмичности. Глядя на исторический каталог землетрясений, нам нужно вернуться на 500 лет назад, чтобы выявить двойной толчок, подобный нынешнему, с эпицентром в Милане и силой 3,7 балла", — сказала эксперт Национального института геофизики и вулканологии Лусия Луге.

Ранее на итальянском острове Сицилия проснулся крупнейший действующий вулкан Европы Этна.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Турции произошел взрыв в больнице для больных коронавирусом: 9 погибших
В Турции произошел взрыв в больнице для больных коронавирусом: 9 погибших
На Сицилии начал извергаться крупнейший действующий вулкан Европы Этна (ФОТО, ВИДЕО)
На Сицилии начал извергаться крупнейший действующий вулкан Европы Этна (ФОТО, ВИДЕО)
В Днепре кран раздавил кабину бетономешалки, погиб водитель (ФОТО, ВИДЕО)
В Днепре кран раздавил кабину бетономешалки, погиб водитель (ФОТО, ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. НБУ: валовый внешний долг Украины увеличился до 81% ВВП

  2. В Офисе президента и Нацассоциации адвокатов жестко отреагировали на подозрение Татарову

  3. Украина объявила в международный розыск судей Конституционного суда России

  4. В Офисе президента прошла встреча с протестующими ФЛП: о чем договорились

  5. Материальная помощь не может быть оказана: ФОПы жалуются на отказ в получении 8 тысяч грн

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...