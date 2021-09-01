В Японии нашли посторонние примеси в вакцине Moderna, это происходит уже четвертый раз

В Японии за последние пару недель выявили сразу четыре факта посторонних примесей в вакцине от коронавируса компании Moderna, передает Reuters.

Последний случай зафиксировали в префектуре Канагава — там в одном флаконе препарата обнаружили нескольких черных частиц. В связи с этим местные власти запретили использовать всю партию.

Хотя дистрибьютор сразу же изъял флакон с примесью, вакциной из этой партии уже успели привить примерно 3900 человек.

Посторонние вещества в вакцине находили и на прошлой неделе в двух других регионах. Там запретили использование 1,63 млн доз препарата.

В некоторых случаях примеси были найдены в закрытых флаконах, в некоторых — в открытых. Предполагается, что это может быть следствием разрушения резиновой пробки из-за неправильного использования иглы при открытии флакона.

Moderna и испанская фармацевтическая компания Rovi, которая разливает вакцины в бутылочки, заявили, что причиной инцидентов может быть производственная проблема. На данный момент европейские регуляторы безопасности проводят расследование на этот счет.

В то же время компания Moderna утверждает, что найденные примеси не влияют ни на безопасность, ни на эффективность вакцины.

Однако на своем сайте компания разместила уведомление о том, что медицинскому персоналу рекомендуется провести визуальный осмотр флаконов на предмет обесцвечивания или посторонних материалов перед использованием.