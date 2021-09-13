В каких схемах личного обогащения подозревали главу Национального банка Кирилла Шевченко

Многочисленные уголовные производства, открытые украинскими правоохранителями в течение 2015-2020 годов по фактам противоправных действий бывшего тогда главой правления АБ Укргазбанк Кирилла Шевченко, после назначения последнего главой Национального банка Украины начали один за другим закрываться.

Об этом сообщает издание "Багнет" в своей публикации "Схемы обогащения главы НБУ и его партнеров "по бизнесу".

Как известно, уроженец города Тула Российской Федерации Кирилл Шевченко был назначен главой Национального банка Украины в июле 2020 года. После его назначения украинские СМИ неоднократно писали о махинациях, которыми мог руководить сегодняшний председатель НБУ. Так, ранее издание "Цензор.НЕТ" сообщало, что "на сайте НБУ в биографии главы регулятора можно обнаружить пробел в трудовой деятельности с апреля 2010 по апрель 2011 года. Тогда Шевченко был причастен к падению Терра-Банка — он был его совладельцем, а затем главой, и "похоронил его путем вывода средств за рубеж".

Также о возможных схемах обогащения Кирилла Шевченко и его партнеров "по бизнесу" говорилось в расследовании "Как глава НБУ поднялся на "Терра-Банке".

Однако наиболее полное представление о тех событиях давала статья, размещенная в 2015 году на сайте "РБК-Украина" под названием "Кто и зачем рвется в кресло председателя правления Укргазбанка". В ней, в частности, подробно исследовалась деятельность Кирилла Шевченко (он как раз готовился участвовать в конкурсе на должность председателя правления Укргазбанка). Любопытно, что потом статья с сайта издания исчезла, хотя ее копия сохранилась на интернет-ресурсе адвокатского объединения "Кравец и партнеры".

О факте данной "зачистки" информации писал также информационный портал Цензор.НЕТ: "Характерно, что часть из оригиналов этих публикаций на сегодняшний день с сайтов куда-то испарилась. Впрочем, остались перепечатки на других ресурсах, по которым и можно восстановить картину. Также остались данные Единого госреестра судебных решений, в котором до сих пор фигурирует информация о расследовании уголовного производства по факту вывода денег из Терра-Банка".

Как сообщает "Багнет", правоохранительными органами Украины в течение 2015-2020 годов в рамках многочисленных уголовных дел проверялась информация о совершении председателем правления АБ Укргазбанк Кириллом Шевченко противоправных действий, направленных на причинение вреда государству.

В частности, в феврале 2016 года во время "контролируемой" продажи просроченного долга агрохолдинга "Креатив" в размере 95,7 млн долларов США по заниженной стоимости в пользу агропромышленной компании "Кернел", владельцем которой является Андрей Веревский. В результате такой сделки компания "Кернел" фактически за бесценок получила в собственность маслоэкстракционный комплекс в Кировоградской области с инфраструктурой, рыночная стоимость которого составляла в то время около 150 млн долларов США.

Шевченко как глава правления АБ Укргазбанка должен был действовать в интересах госбанка, но не взыскал залоговое имущество в пользу банка, а принял решение о продаже прав требования по кредитным договорам агрохолдинга "Креатив", что нанесло ущерб государству на общую сумму более 80 млн долларов США. Процедуру продажи, по данным издания, тогда лично контролировал тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"В феврале 2015 года Кирилл Шевченко лоббировал перед Яценюком вопрос присоединения к АБ Укргазбанк активов и обязательств ПАО АКБ "Киев", для чего из государственного бюджета было выделено 633 млн грн (в случае ликвидации ФГВФЛ из бюджета было бы выделено не более 200 млн грн). После чего часть государственных средств была присвоена путем предоставления кредитов структурам, подконтрольным Шевченко и его бизнес-партнерам", — пишет издание.

Так, были заключены договоры об уступке прав требования по кредитным договорам ПАО АКБ "Киев" по заниженной стоимости в пользу ООО "ФК "Кредит Гарант" (код ЕГРПОУ 39500887, г. Киев, ул. Жилянская, 114, офис 6), при этом указанная компания была должником неплатежеспособного АКБ "Киев".

Увеличивались пакеты проблемных кредитов АБ Укргазбанк, в том числе путем предоставления услуг конца 2016 года 4 млрд грн АО "Укрзализныця" (с мая 2015-го в состоянии дефолта). Шевченко лично настаивал на необходимости выделения указанной денежной суммы для АО "Укрзализныця", пишут журналисты.

В течение 2017 года должностные лица ОАО "АБ Укргазбанк", возглавляемого тогда Кириллом Шевченко, по данным правоохранителей, завладели денежными средствами указанного банковского учреждения путем злоупотребления своим служебным положением при незаконной выдаче кредитов ОАО "Гостиница "Премьер Палац", ОАО "Туристско-гостиничный комплекс "Днестр" и ООО "УИФК".

"Также отметим, что проводились сомнительные тендерные закупки по завышенным ценам в подконтрольных субъектах хозяйствования (на создание внутреннего процессингового центра потрачено 240 млн грн при возможности приобрести готовый за 75 млн грн). Анализ данных Единого государственного реестра судебных решений указывает на то, что в течение 2015-2020 годов АБ Укргазбанк систематически осуществлял закупки по значительно завышенным ценам. А вот продажи, напротив, осуществлялись по заниженным ценам. Отметим, что только в течение 2016 года проводилась "контролируемая" продажа залогового имущества АБ Укргазбанк через электронную площадку "Украинская универсальная товарная биржа". Осуществлялась продажа 165 объектов оценочной стоимостью 1,3 млрд грн, при этом общая сумма полученных средств составила только 500 млн грн", — говорится в публикации.

Кроме того, по данным издания, в период управления Шевченко Укргазбанком было обнаружено мошенническое завладение бюджетными средствами: на депозитных счетах АБ Укргазбанк необоснованно были размещены 1,7 млрд грн, выделенные ОАО "Киевметрострой" на строительство метро.

Несмотря на все это, ни одно уголовное производство по перечисленным выше фактам до суда доведено не было. Как говорится в публикации, в 2020 году, после назначения Кирилла Шевченко на должность главы НБУ, следователями правоохранительных органов и прокурорами начали приниматься решения о закрытии соответствующих уголовных производств в отношении указанного лица.